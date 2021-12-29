Vettel: "Formula 1'deki değişim hâlâ 'yeterince hızlı değil'"

Aston Martin sürücüsü, son zamanlarda kendisi için önemli olan konularda sesini yükseltmeye başladı ve özellikle 2021'de, çevresel konularda bir aktivist haline geldi.

Formula 1 defalarca, gelecekte daha sürdürülebilir ve çevre dostu olmak için çeşitli değişiklikler yapacaklarını ve bunun için sıkı çalıştıklarını belirtti. Ancak Alman sürücü, bu çalışmaların "yeterince hızlı olmadığını" söyledi.

Vettel, "Başlangıçta, biyo-yakıtların veya etanolün yalnızca %10'luk bir payı olacak."

"Bu ne yeterli, ne de zamanımıza uygun. Eleştirimin arkasındayım. Bütün imkanlara sahibiz, paramız var, kaynaklarımız var ve bununla kayda değer şeyler yapabiliriz." dedi.

Dört kez dünya şampiyonu, mevcut durumda kendilerini başarılı kılmak için çok para harcayan takım sahipleri gibi bazı kişilerin, bu tür değişikliklere karşı neden isteksiz davranabileceklerini anladığını belirtti.

Yine de onları, gururlarını yutmaya çağırdı ve böyle değişiklikleri kabul etmenin ve benimsemenin, egolarına karşı bir "zafer" olacağını söyledi.

“Örneğin, bir takıma çok para yatırdıysanız, hızlı bir değişiklik yenilgi gibi görünebilir. Ancak bu, kendi egonuza karşı bir zafer olabilir.”

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Vettel'in kendisi de, çevresel sorunları önemsediğini iddia ettiği halde araba sürdüğü ve yaşamını uçaklarla dünyanın dört bir yanına giderek sürdürdüğü için, iki yüzlülükle suçlandı.

Alman, bu fikirleri anladığını ama yaptığı işi sevdiğini ve bundan vazgeçmek istemediğini söyledi. Bunun yerine, F1'de kalarak, olumlu bir fark yaratmanın yollarını bulmak istiyor.

Vettel, "Hızlı araçları keyif aldığım için sürüyorum."

"Bunlar benzin yakıyorlar, emin olmadığım fosil yakıtlar. Buna rağmen aracı sürüyorum. Formula 1'de olmak aynı zamanda dünyanın dört bir yanına uçmak zorunda olduğum anlamına geliyor."

"Fakat aynı zamanda, kalbim de burada. Bu yüzden Formula 1'den vazgeçmenin yanlış olacağını düşünüyorum. Bir fark yaratmaya çalışıyorum, hem küçük hem de geniş çapta bir fark yaratmak istiyorum." dedi.