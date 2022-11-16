Vettel: "Formula 1'de olmak benim için bir ayrıcalıktı"

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Sebastian Vettel'in Formula 1'e vedasına sayılı günler kaldı. Alman pilot bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi GP'nin ardından 2007'de başlayan F1 kariyerine son noktayı koyacak.

Gelecekte spora dönüp dönmeyeceği bilinmiyor ancak kısa vadede F1'e dönüşü için herhangi bir fırsat çıkması pek olası değil.

Dört kez dünya şampiyonu her şeyden öte yeni bir hayat istiyor ve bu hayatta bir şeylere bağlı kalma niyetinde değil.Formula 1'deki günlerine ise mutlulukla bakıyor.

Vettel, "Umarım artık önceden belirlenmiş bir programa göre yaşamak zorunda kalmam ya da belirli taahhütlerde bulunmam gerekmez."

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu sayede sadece yapmak istediğim şeyi yapmış olacağım. Aslında işlerin gerçekte nasıl yürüyeceğini ben de merak ediyorum."

"Taahhütlerim ve imzalanmış sözleşmelerim olmayacak. Daha şimdiden ne yapmak istediğime dair pek çok fikrim var fakat bu projelerin benim açımdan ciddi taahhütleri olmayacak."

"Kariyerimin gidişatından memnunum. Pek çok harika yarışa katıldım ve bu süreçte pek çok harika insanla tanışıp, onlarla birlikte çalışacak kadar şanslıydım."

"Elbette bazı can sıkıcı anlar oldu ama beni bugün bulunduğum noktaya getiren de bunlar oldu. Yani hiçbir şeyden pişman değilim."

"Formula 1'de iyi bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum. Burada olmak benim için bir ayrıcalıktı ve umarım öğrendiğim her şey hayatımın bir sonraki bölümünde bana yardımcı olur." dedi.