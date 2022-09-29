Vettel: "Formula 1, sürdürülebilirlik konusunda kendini denetime tabi tutmalı"

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Son dönemde daha çevreci ve karbon nötr bir yaklaşım benimseyen F1, tüm bu çabalara rağmen gelecek sezon 24 yarışlık bir takvime sahip olacak ve bazı yarışların arasında uzun mesafeler var -bu durum, sporun değişim için yeterince çalışıp çalışmadığının sorgulamasına neden oldu.

Daha önce gereksiz seyahatlerden kaçınmak için yarışları bölgesel olarak gruplandırma sözü veren F1 yönetiminin duyurduğu 2023 takvimi geçmişe göre çok da farklı değil; özellikle Azerbaycan'dan Miami'ye geçiş veya Avrupa'dan Kanada'ya dönüş gibi durumlar gereksiz seyahatlere yol açmasının yanı sıra karbon ayak izini sınırlama vaatleriyle de uyuşmuyor.

Son yıllarda çevre konularında yoğun çaba sarf eden Vettel, F1'in slogan atmayı bırakıp harekete geçmesi gerektiğini düşünüyor ve bunu şeffaf bir şekilde gerçekleştirmenin en iyi yolu olarak "sporun bağımsız bir kuruluşun denetimine girmesini" gösteriyor.

Singapur hafta sonu öncesi konuşan "İster iş dünyası olsun, ister herhangi bir spor serisi olsun, büyük organizasyonların kendilerini kontrol edecek bir kuruluş bulmak için bir adım atmaya cesaret etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Eğer denetimi geçemezlerse o zaman [bunun] sonuçlarıyla yüzleşirler."

"Aksi takdirde tüm sloganları bir postere veya bir kağıt parçasına koyabiliriz, zaten hepsi kulağa harika geliyor; vaatler gerçekleşmezse de, 'ne olmuş yani' diyebiliriz."

"Devletler küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmak için bir anlaşma imzalamaya karar verdiler, ancak bunu başaramazsak ne gibi sorunlarla karşılaşacağı? Bazı sistemler var ancak devletler istedikleri zaman sistem dışına çıkabiliyorlar."

"Bence en şeffaf yol [F1'in] kendini kontrol edecek bir organ bulması, hedeflerine ulaşıp ulaşmadıkları konusunda onları denetleyecek, bağımsız bir organ." dedi.

Aston Martin AMR22 garage with guests former West Ham United footballer Mark Noble Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Temmuz ayında emekliliğini duyuran Vettel gelecek sezondan itibaren gridde yer almayacak, buna rağmen sporla ilgili meselelerle de iç içe olduğu bilinen Alman pilot, takvimde Bahreyn testi, bir hafta sonra yine Bahreyn'deki ilk yarış ve iki hafta sonra Suudi Arabistan GP'sinin arka arkaya gelmesini sorguladı.

Vettel, "F1'e ilgi artmış durumda, dolayısıyla para kazanmak için şanslar da artmış durumda, bunun Ancak açıkçası ilk üç yarışa bakarsanız herkesin arka arkaya üç hafta Orta Doğu'ya gidip döneceğini görebilirsiniz ki bu adil, çünkü herkesin ailesi ve yaşadıkları yerde bir hayatları var."

"Sezon başında insanların sekiz hafta boyunca evden uzakta kalmasını bekleyemezsiniz."

"Bana [sorunu] nasıl çözeceğimi sorarsanız, [bağımsız organ fikrinin] muhtemelen en ciddi yol ya da en ciddi yollardan biri olacağını düşünüyorum."