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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Formula 1 önemsizlik içinde kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya"

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Vettel: "Formula 1 önemsizlik içinde kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya"
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Sebastian Vettel, Formula 1’in birçok yönde başarısızlığa uğradığını düşünüyor fakat sporun sonunu getirebilecek şeyin spor içindeki politikalar olduğunu söylüyor.

Uzun süredir F1 takımları kendilerini ve durdukları pozisyonu korumak adına spordaki kararları yönlendirmeye çalışıyor, bir süre önce oylama sisteminde yapılan büyük değişikliklerle bunun çözüldüğü düşünülmüştü.

Yine de Vettel şu anda bulunulan durumda politikaların Formula 1’in “önemsizlik içinde kaybolmasına” yol açabileceğini düşünüyor.

Frankfurt Allgemeine’de Formula 1’in politik hareketlerle yönetilmesi hakkında konuşan Sebastian Vettel, “Şu anda öyle görünüyor.”

“Ve durumun ciddiyeti henüz anlaşılmış değil. Bunu tedirgin edici buluyorum. Daha iyisini bildiğimiz halde yapmıyoruz. Böylece kendimizi önemsizlik içinde kaybolmaya mahkum ediyoruz.” dedi.

Şu anda devam eden en büyük politik mücadele, 2021’de ayrılan Honda sebebiyle motorsuz kalacak Red Bull’a 2022 sonrasında kimin güç ünitesi sağlayacağı konusu.

Red Bull şu anda Honda’nın fikri mülkiyetini almak ve güç ünitesini kendisi halletmek zorunda gibi görünüyor fakat Avusturyalı marka; diğer motor üreticileri Mercedes, Ferrari ve Renault’nun gerisine düşmemek adına motor geliştirmesinin de 2022 itibariyle dondurulmasını istiyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner aynı zamanda motorların yakıtında %10 oranında tamamen sürdürülebilir biyoyakıt kullanılması kararının da ertelenmesini istiyor. Bu kuralın 2022 itibariyle devreye girmesi bekleniyor fakat Horner, motor gelişiminde yapılacak dondurmayla bunun manasız olacağını söylüyor.

Vettel ise %10 biyoyakıt kullanma fikrini tamamen manasız buluyor. Formula 1 neden daha ‘yeşil’ bir teknolojiye öncülük etmesin?

“Bu bir inovasyon değil. F1 neden çok geride? F1’in doğal bir şekilde varlığını güvence altına alması için çok güzel bir fırsat var. Fakat bu, göz ardı ediliyor.”

“Ben tam olarak öncülük rolünün sporumuzun ayakta kalmasını sağlayacağını düşünüyorum. Dünyadaki en verimli içten yanmalı motorları kullanıyoruz fakat dünyaya herhangi bir katkısı yok çünkü kullanım şeklimiz hiçbir zaman seri üretime uyarlanamaz.” dedi.

Bunun içinde maliyet faktörünün de olup olmadığı sorulduğunda Vettel, “F1 her zaman çok maliyetli olmuştur. Ve rekabet ve tutku cüzdanların her zaman yeterince açılmasını sağlamıştır.” dedi.

Vettel Formula 1’in atabileceği en iyi adımın tüm inovatif teknolojilerini sadece üreten takımın fikri mülkiyeti olmaktan çıkarıp herkese açık hale getirmesi olacağını düşünüyor.

4 kez dünya şampiyonu, “Yarış takımlarının bireysel stratejilerinin bize faydası çok az, kimi en iyi bataryayı üretmek istiyor, kimiyse en iyi hibriti. F1’in genel bir stratejiye ihtiyacı var.”

“Çevreci teknolojiyi bir gelişim alanı olarak fazlasıyla uzun bir süredir göz ardı ettiğimizi düşünüyorum.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Red Bull Racing
Editör Memet Kağan Bilgili

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