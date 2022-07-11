Vettel, FIA'nın fren tozu problemini çözmesini istiyor

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Alman sürücü, yarışın ardından aracından indiğinde, yarış boyunca fren disklerinden yüzüne sıçrayan siyah karbon tozundan etkilenmişti.

Bu yıl için fren kanalı kurallarında yapılan bir değişikliğin ardından, takımların artık karbon disklerden gelen hava akışını tekerleklerden dışarı üflemek yerine aracın arkasından üflemek zorunda kalmasıyla birlikte kokpite daha fazla toz geldiğini söyleyen Vettel, FIA'nın konuyu incelemesini ve uygulanabilecek basit çözümler olduğuna inandığı için işleri iyileştirmenin bir yolunu bulmasını istiyor.

Sky F1'e konuşan Vettel, "Dürüst olmak gerekirse, bu üzerinde çalışmaları gereken bir şey çünkü bu yıl ön akslı fren kanallarının tasarımı tüm fren tozunu yüzümüze üflüyor ve bu iyi değil."

"Karbon tozu solumak pek sağlıklı bir şey değil. Umarım FIA bunu çok yakında inceler çünkü bu anlamsız ve değiştirilmesi kolay bir şey." dedi.

Vettel'in açıklamalarından FIA'nın bu yıl fren tozu durumuyla ilgili olası bir sorunla ilk kez karşılaştığı anlaşılıyor, ancak yönetim organı pilotlara dinlemeye ve endişeleri doğrultusunda hareket etmeye her zaman açık.

Aston Martin AMR22 front brake detail Photo by: Giorgio Piola

Fren tozu sorunuyla önceden birkaç kez daha karşılaşmıştık. Bu sorun en son 2019'da, dönemin Mercedes pilotu Valtteri Bottas tarafından dile getirilmişti.

Sorunla ilgili neler yapılabileceği sorulan Bottas, “Yapılabilecek bir şey olup olmadığını bilmiyorum."

"Elbette kendi frenlerinizde biraz toz var ama bu çok az. Asıl sorun öndeki araçlar. Yarıştan sonra siyah toz hapşırdığımız oluyor, bunun vücudumuza ne yaptığından emin değilim. Hiçbir fikrim yok."

"Sanırım kimse bu sorunu ele almadı. Temiz hava solumayı tercih ederim ama ne yapılabileceğinden emin değilim.” demişti.

20 sene önce ise eski F1 pilotu Mika Salo, 2002'de F1'den emekli olduktan sonra geçirdiği bir ameliyat sırasında doktorların ciğerlerinde yüksek oranda karbon tozu bulduğunu açıklamış ve bu soruna dikkat çeken ilk isimlerden biri olmuştu.