Vettel: "FIA ve F1, ırkçılık konusunda pilotları yüzüstü bıraktı"

F1, sezonun Avusturya'daki ilk yarışı öncesinde ırkçılığa karşı bazı uygulamaları resmi program içerisinde dahil etmişti. Bunun içerisinde pilotlar bir araya gelmiş ve isteyenler diz çökmüş, bunun dışında "End Racism" yazılı tişörtler giymişlerdi.

Ancak sonraki yarışlarda resmi programa ırkçılıkla alakalı herhangi bir uygulama eklenmedi ve pilotların girişimleriyle bir şeyler yapıldı. Ancak bu tür girişimler pek organize olmayınca pilotların pek memnun olmadığı bazı durumlar ortaya çıktı.

Vettel, Silverstone'daki yarış öncesinde daha güçlü ve daha organize bir uygulama olmasını umduğunu, bu tür şeyleri organize etmenin pilotların görevi olmadığını söyledi.

Vettel, "Bu tür şeyler sadece pilotlara bağlı olmamalı. Yarışları biz düzenlemiyoruz, bu yüzden bununla biz ilgilenmemeliyiz. Biz doğru olduğunu düşündüğümüz belli bir mesajı sürdürmeye çalıştık. Ancak ilk yarışın ardından bu konuda FIA ve FOM tarafından yüz üstü bırakıldık çünkü gerçekten bize bir şeyler organize etme konusunda yardımcı olmadılar."

"Umarım yarın daha iyi olur. Daha fazla zamanımız olur. Bakalım neler olacak." dedi.

Renault pilotu Daniel Ricciardo da yarıştan önce bu tür aktiviteler için daha fazla zamanlarının olacağını söyledi.

Ricciardo, "Artık milli marş öncesinde gidip çiş yapmak ya da biraz takılmak için daha fazla zamanımız olacak."

"Kesinlikle daha az aceleci olacağız ve muhtemelen ilk yarıştakine benzer bir şey göreceğiz. Ardından bir düzen içerisinde olacağız."

"Bazıları ayakta duracak, bazıları diz çökecek. Ancak bunu yapmak için milli marş öncesinde zamanımız olacak." dedi.

F1, bunların olması için pit yolunu 30 dk önce değil, 40 dakika önce açacak. Bu konuda uygulanacak prosedürlerle alakalı pilotlara rehberlik edecek.

Yeni düzenleme kapsamında 30 saniyelik "herkes için eşitlik ve eşitliğin öneminin fark edilmesi" temalı bir aralık olacak. Bu aralıkta pilotlar, desteklemek istediği şekilde bu kapsamda istediğini yapabilecek.

Ardından milli marş öncesinde pilotlara katkılarından dolayı teşekkür edilecek.

Milli marştan sonra ise Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti için destek ve iki dakikalık alkış seremonisi olacak.