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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Vettel: "FIA mahkemesinden önceki gün sarhoş oldum"

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Sebastian Vettel, 2017 Azerbaycan Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ile yaşadığı kaza hakkında Paris'te yapılacak olan FIA mahkemesinden bir önceki günde sarhoş olduğunu söyledi.

Vettel: "FIA mahkemesinden önceki gün sarhoş oldum"

O sırada Ferrari pilotu olan Vettel, Güvenlik Aracı pist üzerindeyken virajın çıkışında bir anda yavaşlayan Hamilton'a sinirlenmişti ve yanına gelerek aracı bir anda sağa kırmıştı. iki dünya şampiyonu, bu hareketin ardından lastik lastiğe temas yaşamıştı.

2017 sezonunun en çok tartışılan anlarından biri olan bu olayın ardından Vettel, FIA tarafından Paris'e sorgulamaya çağırıldı. Uzun bir sorgunun ardından Vettel, özür diledi ve hakemler tarafından aldığı üç ceza puanı dışında bir ceza almadı.

Bu hafta ise Vettel, sorgudan hemen önceki gün, 30. doğum günü partisini verdiğini ve bu nedenle sarhoş olduğunu söyledi. Vettel'in doğum günü ise sorgu ile aynı gündü.

Formula1.com'un özel videosunda Haas pilotu Mick Schumacher'in, en iyi doğum gününün hangisi olduğu sorusunu yanıtlayan Vettel, "Kesinlikle 30. yaş doğum günümdü çünkü pek çok arkadaşım oradaydı. Güzel bir parti yaptık. Normalde doğum günümü kutlamam ancak 30. yaşımın 'özel bir olay' olduğunu' düşündüm."

"Çok iyi bir ruh hali içerisindeydim, ne demek istediğimi sen anladın. Bir sonraki gün ise, Bakü'deki olay nedeniyle Paris'teki FIA genel merkezindeydim. Lewis'in üzerine kırdığım, çünkü bir anda durduğu için sinirlendiğim olay, vesaire vesaire..." dedi.

Vettel aynı zamanda zaman zaman taraftarların kendisini, eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo ile karıştırdığını ve kendisinin en dilinin tutulduğu anın, eşiyle tanıştığı an ile beraber, Mick'in babası efsane pilot Michael Schumacher ile tanıştığı an olduğunu söyledi. 

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