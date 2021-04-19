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Formula 1 / Son dakika

Vettel: ‘’FIA, Imola’daki cezalar konusunda çok profesyonelce davranmadı’’

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Sebastian Vettel, FIA’nın, Emilia Romagna Grand Prix’sinde verdiği cezalar konusunda ‘’çok profesyonelce davranmadıklarını’’ söyledi.

Vettel: ‘’FIA, Imola’daki cezalar konusunda çok profesyonelce davranmadı’’

Aston Martin mühendisleri, pazar günkü yarıştan hemen önce, aracın fren problemlerini gidermeye çalışıyordu. Fakat İngiliz ekip, lastik takılması için verilen beş dakikalık uyarıyı kaçırınca, Alman pilot 10 saniyelik bir ceza aldı.

Ancak, bu ceza yarışın 22. turundan sonra açıklandı ve bu gecikme, Vettel’in yarıştaki şansını tehlikeye soktu.

Imola yarışına sondan bir önceki turda veda eden dört kez dünya şampiyonu, yine de FIA’nın bu cezayı 22 tur sonra vermesine öfkelendi.

Yarış öncesi problemleri hakkında konuşan Alman pilot, ‘’Açıkça görüldüğü gibi, ekibimiz gridde her şeyi denedi ve bence iyi iş de çıkardılar. Sürekli tetiktelerdi.’’

‘’Eğer FIA da biraz dikkatli olsaydı, daha iyi bir yarış geçirebilirdik diye düşünüyorum. Çünkü sanırım bir kural ihlali yaptık, bu yüzden de ceza aldık ancak bunu söylemek için yarışın ortasına kadar beklediler. Böylelikle, ceza bize daha pahalıya patladı.’’

‘’Bu çok profesyonel bir davranış değil.’’ dedi.

Formula 1 yarış direktörü Michael Masi ise, hakemlerin kararı duyurmak için kullandığı sürenin çok alışılmadık olmadığını dile getirdi.

Masi, ‘’Normalde olması gerektiğinden daha mı uzun sürdü bilmiyorum. Bu durum önce, bir teknik delege tarafından rapor edildi.’’

‘’Teknik delege, bunu belge yönetim sisteminde gözükecek şekilde raporladıktan sonra, hakemler kurallara baktı ve kanıtları doğruladı. Sonra da cezaya karar verdiler.’’ dedi.

Vettel’in cezasını fren sorunları tetikledi. Alman pilotun frenleri çok ısınarak, aracının arka fren tamburlarını zedeledi ve bu yüzden de İngiliz ekip, yarıştan hemen önce aracın parçalarını değiştirmek zorunda kaldı.

Ancak takımın zamanı tükendi ve Vettel pit yolundan başlamak zorunda kaldı.

Aston Martin patronu Otmar Szafnauer, bu sorunun kaynağını hâlâ anlayamadıklarını ve Lance Stroll’ün de bu problemden muzdarip olduğunu anlattı.

Szafnauer konu hakkında şunları söyledi: ‘’Olan şey şuydu: Arka frenlerimiz çok ısındı ve gride giderken sahip olduğumuz tempo, normal hızımızla aynı değildi, bu yüzden hava akışı da sağlayamadık.’’

‘’Bunun farkındaydık ve ayarlar, hiçbir şey ateş almayacak durumdaydı fakat ne yazık ki bazı şeyler alev aldı. Bazı parçalarımız çok ısındı ve bunun nasıl ve neden olduğunu bilmiyoruz.’’

Alman pilotun takım arkadaşı Stroll ise yarışı yedinci sırada bitirdi ancak Tamburello’da, Pierre Gasly’ye karşı yaptığı atak sonrasında ceza alarak sekizinciliğe düştü.

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Editör Betim Aker

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