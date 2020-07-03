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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari'yle şampiyon olmak için her şeyi denedik"

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Vettel: "Ferrari'yle şampiyon olmak için her şeyi denedik"
Ekleyen:
, Editör
3 Tem 2020 18:54

Ferrari ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Vettel, İtalyan takım ile geçirmiş olduğu 5 sene boyunca şampiyon olmak için çok uğraştıklarını söyledi.

İtalyan takıma yüksek beklentilerle gelen Vettel, Ferrari ile geçireceği 6 sezon sonunda takımdan ayrılacak. Vettel'in F1'deki kariyerine devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. 

Avusturya Grand Prix'sinin basın toplantısında sorulan sorulardan birinde, Vettel'in Ferrari dönemi, Prost ve Alonso'nun yüksek beklentilerle gelip başarısız oldukları dönemlerine benzetildi. 

Bu soruya Vettel şu cevabı verdi: "Öncelikle şunu söylemeliyim ki, şampiyonluk adına savaşmak için beraber her şeyi denedik, ki bana göre bunu birkaç kez yapmayı da başardık."

"Şampiyon olamadık, bu yüzden geriye dönüp baktığınızda, bu konuda, benim başarısız olduğumu veya bizim başarısız olduğumuzu söyleyebilirsiniz. Şu kesin ki ulaşmak istediğimiz net bir hedef belirlemiştik. Ancak gerçek şu ki, şu ana kadar bunu gerçekleştiremedik."

"Hâlâ önümüzde bir sezon daha var. Garip bir sezon olduğu göz önüne alınırsa, nerede olacağımızı tahmin etmek kesinlikle imkansız. Bence bir şeyleri yazıp çizmek için daha çok erken. Ancak geriye dönüp bakarak konuştuğumuzda, bence orada burada eksik yaptığımız küçük bir şey vardı."

"Günün sonunda, sene sonuna kadar şampiyona için yarışabilecek kadar iyi bir paketi bir araya getirmeyi başaramadık. Birkaç sene önce, sezonun orta noktasına kadar bunu yapabilmek için belirli güce sahiptik, ancak sonrasında fark açıldı ve o senelerde Mercedes ve Lewis'e karşı net bir şekilde mağlup olduk. Aslında gayet basit. Yeterince hızlı değildik, paketimiz de Mercedes kadar güçlü değildi."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Efe Kahya

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