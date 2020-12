Vettel, Ferrari’yle hedeflerinde başarısız olduklarını kabul ediyor

2015’de takıma katılan Vettel 2017 ve 2018 sezonlarını Hamilton’ın ardında 2. olarak tamamlamıştı. Alman Pilot Ferrari adına 14 yarış kazanarak Maranello’nun tüm zamanlar listesinde Michael Schumacher (72) ve Niki Lauda (15) ‘dan sonra gelen 3. isim oldu.

F1’in Mercedes egemenliğinde olduğu 6 sene içerisinde başarılı istatistiklere sahip olsa da bunların büyük ödülü elde etmesine yardım etmediğini söyleyen Vettel: “Bu hâlâ hiçbir şeyi değiştirmiyor. Hâlâ başarısızız. Şampiyonluk hırsımız ve hedefimiz vardı ama bunu yapmadık. Tüm bu yaşananlar da bunun yansıması. Bunu yüksek sesle ifade etmenin de bir şeyi değiştireceğini sanmıyorum.”

“Bugüne kadarki en güçlü sürücü ve takım kombinasyonlarıyla karşı karşıyaydık. Amacımız bundan güçlü olmaktı ama bu açıdan başarısız olduk. Daha önce de dediğim gibi bunun arkasında yatan sebepler var.”

“İyi yarışlarımız da oldu, kötü yarışlarımız da. Bazen kazanmaya yakınken bazen uzaktık. Bunun arkasında birçok neden var ve büyük resme baktığımda adil olduğunu düşünmesem de gerçek bu. Sesli bir şekilde söylememin yanlış olduğunu da düşünmüyorum.” dedi.

Vettel Ferrari’yi temsil etmesinin ve Ferrari fanlarının, üzerinde sanıldığı kadar bir baskı oluşturmadığını belirtti: “Baskıyı kendi kendinize uyguluyorsunuz aslında. Belirttiğim gibi benim kazanmak adına net bir hedefim vardı.”

“Michael’in buradaki zaferlerini görerek büyümem beni duygusal olarak bu takıma bağladı o yüzden takıma ilk katıldığım an benim için çok ama çok özeldi.”

“Evet baskı bir bakıma var. Mesela İtalya’dayken taraftarların orada olması gibi. Ama sonuçta en yüksek beklentiyi kendi kendime ben koyuyorum ve bunları başaramadığında da ilk önce ben kendimi yargılıyorum.”

“Bu yüzden Almanya’da (2018) çakıllardayken taraftarlar mutlu olmadığı için ben de mutlu değildim.”

“Kulağa hoş geliyor, işin içine biraz drama katıyor gibi gözükse de orada yetersiz kalmama bunlar bahane değildi. Kazanma amacı ve hırsınız dışarıdan gelen baskıya bağlı değil çünkü bu sizde varsa zaten ilk kendiniz fark ediyorsunuz.”

“Herkesin farklı olduğunu söylemem gerekir. Bence bizi tutan ya da engelleyen tek şey bunlar değildi.”

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H, walks away from his car after crashing out from the lead

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images