Vettel: "Ferrari'ye son bir şarkı söylemek istedim"

Ferrari'nin yeterince hızlı olmadığı Abu Dhabi GP hafta sonunu 14. sırada bitiren Vettel, buna karşılık İtalyan ekiple son yarışında özel bir şey yapmak istedi.

Damalı bayrağın ardından pite geliş turunda Vettel, takım için yazdığı özel bir şarkıyı söyledi ve tüm ekibe teşekkür etti.

Vettel, "Bazen şarkı söylemeyi sevdiğimi biliyorsunuz, bu yüzden son kez sizin için bir şarkı söylemeyi düşündüm." dedi.

Sonra, kokpite sakladığı ve üzerinde bazı sözlerin olduğu bir kâğıt parçası çıkaran Vettel, sonrasında bu sözlerin 1960'ların önemli şarkılarından Azzuro'nun tonunda söylemeye başladı.

Vettel şarkıda şu sözleri kullandı:

Siz kırmızı takımsınız,

Taraftarlar, hiçbir zaman pes etmezsiniz.

Benim sonum geliyor,

Sizinle olmaktan oldukça keyif aldım.

Sizin sihrinizi hissettim,

O inanılmaz hissi.

Arkadaşlar, beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim

Sizi çok özleyeceğim.

Maranello’da olan herkese selamlar, burada selamlanması gereken özel isimler de var.

Ve şu anda ben, hepinize hoşça kalın demek üzereyken, herkese en ama en iyi dileklerimi iletiyorum!

Mutlu olmanızı diliyorum,

Ancak ondan önemlisi de sağlıklı olmanızı!

Yarıştan sonra neden Ferrari kariyerine bir şarkıyla veda ettiği sorulduğunda Vettel, “Açıkçası, tüm takımla çok güzel anlar yaşadım ve her heyecanlandığımda nedense şarkı söylemeye başladım."

"Bu yüzden son bir şarkı söylemenin güzel bir yol olduğunu düşünüyordum. Açıkçası onlara söylediğim şarkı Adriano Celentano'nun çok çok popüler bir İtalyan şarkısı olan Azzurro."

“Şarkı sözlerini değiştirdim, umarım telif hakkı konusunda başım belaya girmez! Ama evet, bence bu takıma olan minnettarlığımı ifade etmenin iyi bir yoluydu."

Vettel, Abu Dhabi GP için garajdan çıkarken tüm ekip tarafından alkışlandı. Yarıştan sonra da kendisine bir kupa verildi.

Alman pilot, "Kendi açımdan sürpriz oldu. Açıkçası daha önce hiç 14. bitirip, kupa almamıştım. Bu yüzden kesinlikle güzel bir anı olacak!" dedi.