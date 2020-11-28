Vettel: "Kimseye karşı kin beslemiyorum"

2015'te Ferrari'ye katılan Sebastian Vettel, sezon sonunda takıma veda edecek ve yepyeni bir maceraya atılacak.

Vettel'in Ferrari'den ayrılmasına yol açan sürecin, Charles Leclerc'in takıma gelişi olduğu düşünülüyor.

Ancak Corriere della Sera'ya konuşan Vettel bunu şöyle açıklıyor, "Charles'ın bununla hiçbir ilgisi yok. Yolculuğumuzun tamamına bakmalıyız. 2017 ve 2018 yıllarında zirveye çıktıktan sonra, geçen yıl ilerleme kaydedemedik ve bu yıl pek çok nedenden ötürü her şey daha karmaşık bir hal aldı. Yine de her şeye rağmen mücadeleye dönmek için çok zorladık. Ama altı yıl boyunca bu takımın bir parçası oldum ve gelişmemize yardım etmek isteyen ilk kişi emin olun bendim."

Vettel, takımdan ayrılacağını Binotto'tan gelen bir telefonla öğrendi ve o noktada takımla devam edeceğini düşünüyordu.

Peki Vettel kendisini ihanete uğramış gibi hissetti mi?

Vettel, bu soruya "Hayır." yanıtını verdi ve ilişkileriyle ilgili de şöyle dedi: "İyi ve profesyonel düzeyde. Alınan kararı anlayacak ve kabullenecek kadar olgunum. Sonrasında düşünmek için uzun bir zamanım vardı. Kimseye kin beslemiyorum, ki zaten ben böyle bir insan da değilim."

Alman pilot bu yıl zorlu bir sezon geçirdi ve ilk podyumunu Türkiye'de aldı. Bundan ötürü de aracın kendisine uymadığı yorumları yapılıyordu.

Vettel bu konuda şöyle dedi: "Sorun bu değil, bir sürücü uyum sağlayabilir. Kesinlikle takımdan ayrılmam bana yardımcı yardımcı olmadı, eskisiyle aynı şartlar yoktu. Yine de her şeye rağmen denedim. Genel anlamda sıralama turlarında zorlandım ve bundan ötürü de yarışta trafikte sıkışıp kaldım. Ama bu deneyim beni geliştirdi, şimdi 4-5 ay öncesine göre çok daha pozitifim. Artık Ferrari ile kalan üç yarışımda başarılı olmak ve sonrasında yeni bir mücadeleye atılmak için sabırsızlanıyorum. Eğleneceğime eminim."

Vettel artık bir Aston Martin sürücüsü olacak ve Lawrence Stroll'ün kendisini nasıl ikna ettiği merak ediliyor.