Vettel, Ferrari'ye aynı aracı verdiği konusunda güveniyor

Leclerc, Portekiz GP'de sıralamalarda ve ardından yarışta 4. olarak etkilemeyi başarırken, Vettel zorlu bir hafta sonunu daha geride bıraktı.

Sıralamalarda 15. olan Vettel, yarışta 10. sırada tamamladı ancak şampiyon pilot son 6 yarışta sadece 2 puan kazanmış oldu.

Vettel'in telsizde ve yarıştan sonra söylediği bazı sözler, eşit araca sahip olmadıkları şeklinde yorumlandı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Vettel'in yorumlarının ardından bu düşünceleri yalanladı. Vettel de etrafındaki takıma güvendiğini söyledi.

Vettel, "Aynı araca sahip olduğumuzu düşünmem gerektiğini sanıyorum. Etrafımdaki ve garajdaki insanlara güveniyorum. Kronometre ve tur zamanları bir şey söylüyor, diğer taraftan hislerim farklı bir şey söylüyor."

"Hislerim açısından iyi bir turu bir araya getirmekten, istikrarlı olmaktan, Charles'ın hissedebildiği yol tutuşunu hissetmekte gerçekten zorlanıyorum. Bu konu üzerinde çalışıyorum."

"Ancak beni bu durumdan kurtaracak şekilde çalışmaktan başka bir şey yapamam." dedi.

Sene sonunda Ferrari'den ayrılarak 2021 için Aston Martin'e geçecek olan Vettel, kırmızı ekipten itibarlı bir şekilde ayrılmak istediğini söylemişti.

Vettel bu sene sadece 18 puan toplayabilirken takım arkadaşı Leclerc 75 puan toplayabildi.

Vettel, sıralamalarda gelişmesinin yarış sonuçlarına faydalı olacağını düşünüyor.

Vettel, "Etrafımdaki takımla bu durumdan maksimumu almaya çalışacağım. Umarım gelecek hafta sonu Imola'da daha iyi durumda olurum."

"Açıkçası şu anda zayıf yanımız Cumartesi günü. Pazar günü zorlanıyoruz çünkü her zaman gerilerde oluyoruz. Oradan yükselirken çok zor yarış oluyor. Bu durumda kıyaslama açısından pek iyi olmuyor." dedi.

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