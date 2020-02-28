Vettel, Ferrari'nin zayıf olduğu noktayı açıkladı

Vettel, sezonun başlangıcından önce Perşembe günü 2020 Ferrari aracıyla son uzun sürüşünü tamamladı ve 144 tur attı. Günü de en hızlı isim olarak tamamladı.

Ancak Vettel’in zamanı, geçtiğimiz hafta Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın kaydettiği en iyi turdan bir saniye daha yavaştı.

Ferrari, test boyunca Mercedes ve Red Bull'un bir adım gerisinde olduğunu söyleyerek 2020 için galibiyet şansını küçümsedi

İtalyan ekip geçen yılki sorunların ardından kış aylarında yeni aracın viraj alma kabiliyetini geliştirmeye odaklandı, ancak sonuç olarak düzlük hızından ödün verdi.

Motorsport.com'a konuşan Vettel, viraj performansı hakkındaki soruları yanıtladı ve takımın bu alanda artık daha iyi olduğunu ancak bu kez de düzlüklerde yavaş kaldıklarını söyledi.

Vettel, “Aracın daha iyi olduğunu hissedebiliyoruz, sanırım üçüncü sektörde çok daha iyi görünüyor. Bunun bir şeylerden ödün vererek geldiğini de biliyoruz. Hâlâ yapacak işimiz var çünkü düzlüklerde normalde istediğimizden daha yavaşız, çünkü biraz fazla sürüklenmeye sahibiz."

“Bunun farkındayız, fakat amacımız araca daha fazla yere basma gücü eklemekti ve bunu yaptığımızı düşünüyorum. Üçüncü sektörde artık daha iyi hissettiriyor, ancak üçüncü sektörden birinci viraja gelirken, geçen yıl olduğu kadar iyi hissettirmiyor."

"Virajlar kesinlikle farkı hissediyoruz ve geliştiğimiz yer orası, ancak diğerleri biraz daha hızlı görünüyor. Yapacak çok işimiz var." dedi.

Vettel, daha fazla yere basma gücü olan bir aracı tercih etme sebeplerinin, Ferrari’nin yarış günü performansını arttırmak olduğunu söyledi.

Takım geçen yıl dokuz pole pozisyonu aldı, ancak sadece üç yarış kazandı.

“Kış boyunca çok çalıştık ve bence aracımız bir adım ileri gitti. Şu anda biraz fazla sürükleme var ama bence bunun farkındayız. Bu sürüklemeden kurtulmak ve onu daha verimli hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama aynı zamanda mevcut ayar şeklimizin yarış günü avantaj getireceğine inanıyoruz, bu yüzden neler olacağını göreceğiz.

“Sanırım aracı geliştirmek kilit nokta olacak. Özellikle de, en hızlı olmadığımızın anlaşıldığı şu noktada."

Mercedes geçen hafta Ferrari'nin gerçek hızını saklamak için güç ünitesini kasıtlı olarak düşük bir seviyede çalıştırdığını ima etti.

Vettel, çeşitli test programları göz önüne alındığında öndeki takımları karşılaştırmanın zor olduğunu kabul etti.

"Bence büyük takımlara bakarsanız, hiç kimse gerçekten ekstrem bir şey yapmaya çalışmıyor. Bence işlerin çoğu arka planda yapılıyor ve bunu gerçekten görmüyorsunuz.

"Avustralya'da nerede olacağımızı gerçekten merak ediyorum. Ama elbette şu noktada en güçlü izlenimi bıraktığını söyleyemem."

“Endişelenmiyorum ve eğer böyle olsa bile bunu bugün ya da yarın değil, birkaç hafta içinde bileceğiz."