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Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari'nin yumuşak lastiklere geçiş kararına karşı çıkmış

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Vettel, Ferrari'nin yumuşak lastiklere geçiş kararına karşı çıkmış
Ekleyen:
, Editör
19 Tem 2020 19:20

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, yarışın ilk turlarında kendisini yumuşak lastiğe geçirmek isteyen İtalyan ekibe karşı çıkmış.

Ferrari, yarışa diğer sürücüler gibi geçiş lastikleriyle başladı ve pistin kurumasıyla birlikte sürücülerini kuru zemin lastiğine geçirdi.

İtalyan ekip, Vettel'in aracına orta lastik takarken, Charles Leclerc'in aracına yumuşak lastik taktı.

Leclerc yarışın ilk bölümünde bu lastikle çok fazla zorlandı. Oysa Vettel, orta lastiklerle çok daha iyi bir tempo yakaladı.

Bunun üzerine neden Leclerc'in Vettel gibi orta lastiği kullanmadığı ya da tam tersinin yapılmadığı sorgulandı.

Ancak telsiz konuşmalarında Ferrari'nin Vettel'i de yumuşak lastiğe geçirmek istediği fakat Alman pilotun buna karşı çıktığı görüldü.

İşte Vettel ile Ferrari arasındaki o konuşma:

Ferrari: "Pit Sebastian, yumuşak lastik için pite gel."

Vettel: "Orta hamur lastiklere geçiş yapmalıyız değil mi? [Yumuşak] lastiklerde ufalanma var."

Ferrari: "Anlaşıldı, orta lastiklere geçeceğiz."

Sonuç olarak Vettel altıncı olarak 8 puan almayı başardı. Leclerc ise hafta sonunu puansız kapattı.

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Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
1/6

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
2/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
3/6

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
4/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
5/6

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
6/6

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

 

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Editör Kemal Şengül

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