Vettel, Ferrari'nin yumuşak lastiklere geçiş kararına karşı çıkmış

Ferrari, yarışa diğer sürücüler gibi geçiş lastikleriyle başladı ve pistin kurumasıyla birlikte sürücülerini kuru zemin lastiğine geçirdi.

İtalyan ekip, Vettel'in aracına orta lastik takarken, Charles Leclerc'in aracına yumuşak lastik taktı.

Leclerc yarışın ilk bölümünde bu lastikle çok fazla zorlandı. Oysa Vettel, orta lastiklerle çok daha iyi bir tempo yakaladı.

Bunun üzerine neden Leclerc'in Vettel gibi orta lastiği kullanmadığı ya da tam tersinin yapılmadığı sorgulandı.

Ancak telsiz konuşmalarında Ferrari'nin Vettel'i de yumuşak lastiğe geçirmek istediği fakat Alman pilotun buna karşı çıktığı görüldü.

İşte Vettel ile Ferrari arasındaki o konuşma:

Ferrari: "Pit Sebastian, yumuşak lastik için pite gel."

Vettel: "Orta hamur lastiklere geçiş yapmalıyız değil mi? [Yumuşak] lastiklerde ufalanma var."

Ferrari: "Anlaşıldı, orta lastiklere geçeceğiz."

Sonuç olarak Vettel altıncı olarak 8 puan almayı başardı. Leclerc ise hafta sonunu puansız kapattı.