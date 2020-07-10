Vettel, Ferrari'nin yeni güncellemeleriyle çok daha iyi hissediyor

Sebastian Vettel, cuma günkü ikinci antrenman seansında derecesi silindiği için geride kaldı.

Alman pilot gün boyunca farklı bir program takip ederken, Ferrari'nin getirdiği yeni güncellemelerle kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.

"Geçen haftadan çok daha iyi. Zaman tablosuna bakarsak, zaman turum silindi ve tur zamanı açısından iyi bir gün değildi. Ancak sanırım bazı insanlar yarın yağmur bekliyorlardı ve sıralamanın Pazar günü yapılması için hazırlanmışlardı. Ancak bizim açımızdan bakıldığında bizim ana odağımız getirdiğimiz güncellemelere dikkat etmekti, bu yüzden adım adım üzerine bir şeyler eklemeye başladık ve her şey gayet iyi duruyor. Bence hâlâ üzerinde çalışmalı ve aracın en mutlu olduğu aralığa gelmeliyiz."

"Dediğim gibi, bazı şeyler denedik. Bu yüzden her zamanki ödevimizi yaptık, frenlerde bir sürü şey denedim ve hâlâ daha iyi bir ritim yakalamam gerekiyor. Özellikle geçen hafta sonundan sonra bugün çok daha iyi hissettim."

Vettel, geçen hafta yarışta pek de iyi hissetmediğini söylemişti. Dolu depoda daha iyi hissedip hissetmediği sorusuna, "Evet, çok daha iyi. Hemen hemen bütün gün farklı bir aracım vardı. İkisini karşılaştırmak gerçekten mümkün değil çünkü çok büyük bir fark vardı ve umarım böyle kalır." dedi.

Vettel, ayrıca kuru mu yoksa ıslak zemini mi tercih edeceği sorusuna, "Ah, muhtemelen ıslak. Bence şansımızı arttırır. Ama bu, ne kadar ıslak olduğuna da bağlı. Kimsenin süremeyeceği bir ıslaksa, o zaman farklı bir ıslaktır. Ama sadece ıslaksa, o zaman durumu karıştırır." yanıtını verdi.