Vettel: "Ferrari'nin tek sorunu motor değil"

Bu yıl Ferrari motorlu araçların tümü, geçen yıla oranla geriledi ve Ferrari fabrika takımı şimdiye kadar yarış kazanmayı başaramadı.

Charles Leclerc bu yılki 14 yarışın sadece iki tanesinde podyuma çıkmayı başardı ve Sebastian Vettel bu yılki ilk podyumunu son yarış Türkiye'de aldı.

Ferrari sezonu 6. sırada götürürken Alfa Romeo 8. ve Haas 9. sırada yer alıyor.

İtalyan ekip, FIA'nın incelemesi sonrası motorda performans kaybı yaşadı. Fakat şasi tarafında da beklenen adımı atmayı başaramadılar.

Sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Vettel, takımın şasi tarafında da gelişmek zorunda olduğunu çünkü araçta çok fazla sürüklenme olduğunu söyledi.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, makes a stop Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel, Globo'ya şu açıklamada bulundu: "Motor gücü anlamında evet, geçen yıla göre biraz performans kaybettik."

"Araçla ilgili olarak konuşursak, bu yıl ileriye doğru küçük bir adım attık. Geçen sezon aracımız çok verimliydi. Çok fazla sürüklenme olmadan çok fazla yere basma gücüne sahip olmayı başarıyorduk."

"Bu yıl daha fazla yere basma gücümüz var ama bunun yanında daha fazla sürüklemeye sahibiz."

"Bence bu, çözülmesi gereken büyük bir sorun."