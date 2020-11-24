Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari'nin tek sorunu motor değil"

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Ferrari'nin tek sorunu motor değil"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari F1 pilotu Sebastian Vettel, İtalyan ekibin 2020 F1 aracında yaşadığı tek büyük probleminin motor olmadığını düşünüyor.

Bu yıl Ferrari motorlu araçların tümü, geçen yıla oranla geriledi ve Ferrari fabrika takımı şimdiye kadar yarış kazanmayı başaramadı.

Charles Leclerc bu yılki 14 yarışın sadece iki tanesinde podyuma çıkmayı başardı ve Sebastian Vettel bu yılki ilk podyumunu son yarış Türkiye'de aldı.

Ferrari sezonu 6. sırada götürürken Alfa Romeo 8. ve Haas 9. sırada yer alıyor.

İtalyan ekip, FIA'nın incelemesi sonrası motorda performans kaybı yaşadı. Fakat şasi tarafında da beklenen adımı atmayı başaramadılar.

Sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Vettel, takımın şasi tarafında da gelişmek zorunda olduğunu çünkü araçta çok fazla sürüklenme olduğunu söyledi.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, makes a stop

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, makes a stop

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel, Globo'ya şu açıklamada bulundu: "Motor gücü anlamında evet, geçen yıla göre biraz performans kaybettik."

"Araçla ilgili olarak konuşursak, bu yıl ileriye doğru küçük bir adım attık. Geçen sezon aracımız çok verimliydi. Çok fazla sürüklenme olmadan çok fazla yere basma gücüne sahip olmayı başarıyorduk."

"Bu yıl daha fazla yere basma gücümüz var ama bunun yanında daha fazla sürüklemeye sahibiz."

"Bence bu, çözülmesi gereken büyük bir sorun." 

 
Sainz, Ferrari'yle ilgili sorulardan "sıkıldı"

Önceki haber

Sainz, Ferrari'yle ilgili sorulardan "sıkıldı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes uzun dingil mesafeli aracının dönüşlerdeki sıkıntısını çözmüş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes uzun dingil mesafeli aracının dönüşlerdeki sıkıntısını çözmüş

FIA'dan üç yıllık lisans alan Türkiye, 2021 takviminde yer almayı hedefliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA'dan üç yıllık lisans alan Türkiye, 2021 takviminde yer almayı hedefliyor

Briatore: "Alonso en iyilerden biri olduğunu yine gösterecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alonso en iyilerden biri olduğunu yine gösterecek"

Sainz "en iyi sürücülerle" takım arkadaşı olmak istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz "en iyi sürücülerle" takım arkadaşı olmak istiyor

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"

Ricciardo: "Bahreyn'de iki araçla birden puan almalıyız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Bahreyn'de iki araçla birden puan almalıyız"

Sizin Köşeniz: Lewis Hamilton'ı özel kılan nedenler
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Lewis Hamilton'ı özel kılan nedenler

Coulthard: "Hem Schumacher hem de Hamilton 'olağanüstü' sürücüler"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Coulthard: "Hem Schumacher hem de Hamilton 'olağanüstü' sürücüler"

Son Haberler

Vettel: "Ferrari'nin tek sorunu motor değil"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari'nin tek sorunu motor değil"

Sainz, Ferrari'yle ilgili sorulardan "sıkıldı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari'yle ilgili sorulardan "sıkıldı"

FIA'dan üç yıllık lisans alan Türkiye, 2021 takviminde yer almayı hedefliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

FIA'dan üç yıllık lisans alan Türkiye, 2021 takviminde yer almayı hedefliyor

Ricciardo: "Bahreyn'de iki araçla birden puan almalıyız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Bahreyn'de iki araçla birden puan almalıyız"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes uzun dingil mesafeli aracının dönüşlerdeki sıkıntısını çözmüş

19s
2
Formula 1

FIA'dan üç yıllık lisans alan Türkiye, 2021 takviminde yer almayı hedefliyor

13s
3
Formula 1

Briatore: "Alonso en iyilerden biri olduğunu yine gösterecek"

15s
4
Formula 1

Sainz "en iyi sürücülerle" takım arkadaşı olmak istiyor

22s
5
Formula 1

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"

23s

Son Haberler

Vettel: "Ferrari'nin tek sorunu motor değil"
F1

Vettel: "Ferrari'nin tek sorunu motor değil"

Sainz, Ferrari'yle ilgili sorulardan "sıkıldı"
F1

Sainz, Ferrari'yle ilgili sorulardan "sıkıldı"

FIA'dan üç yıllık lisans alan Türkiye, 2021 takviminde yer almayı hedefliyor
F1

FIA'dan üç yıllık lisans alan Türkiye, 2021 takviminde yer almayı hedefliyor

Ricciardo: "Bahreyn'de iki araçla birden puan almalıyız"
F1

Ricciardo: "Bahreyn'de iki araçla birden puan almalıyız"

Briatore: "Alonso en iyilerden biri olduğunu yine gösterecek"
F1

Briatore: "Alonso en iyilerden biri olduğunu yine gösterecek"

Son Videolar

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu 03:52
Formula 1
17 Kas 2020

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi? 16:34
Formula 1
17 Kas 2020

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.