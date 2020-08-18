Vettel: "Ferrari'nin strateji planlarını gözden geçirmesine gerek yok"

Pazar günü gerçekleştirilen İspanya GP'nin son turlarında, Vettel'in pit duvarı ile tek pit stop stratejisini uzatma ihtimali konusunda bazı tartışmalara girdiği görüldü.

Vettel, takımın isteği üzerine yumuşak lastikle zorladı ve sonra kendisinden "tek pit stop stratejisiyle" damalı bayrağı görmesi istendiğinden sinirlendi ve buna rağmen lastiklerine iyi şekilde bakarak tek pit stopla yedinci oldu.

Vettel böylelikle üst üste ikinci kez takımla strateji konusunda tartışmış oldu.

Ancak Vettel, yarıştan sonra Ferrari'nin strateji planlama ve iletişim konusundaki yaklaşımını gözden geçirmesine gerek olmadığını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Vettel, takım radyosuyla ilgili çağrılar sorulduğunda şöyle dedi: "Hayır, gözden geçirmemiz gerektiğini sanmıyorum."

"Açıkçası bunu birlikte konuşuyoruz ve kısaca tartıştık. Her zaman daha iyi yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Ama bir şey olduktan sonra neleri daha iyi yapabileceğinizi veya daha iyi yapmanız gerektiğini konuşmak her zaman kolaydır."

“Ama bence önemli olan bu riski almaya karar vermiş olmamız ve karşılığını da zaten aldık. Bulunduğumuz yere bakarsak, kaybedecek çok şeyimiz olduğunu sanmıyorum."

"Yani takımla iletişime girmeniz çok normal. Başkalarının bu konuda fikir sahibi olmasını ya da bunu yargılamasını çok garip buluyorum çünkü söylenen her şeyi duymuyorsunuz ve resmin tamamını bilmiyorsunuz çünkü bazı radyo mesajları yayınlanırken, diğerleri yayınlanmıyor."

"Bugün olağanüstü bir şey olmadı. Elbette burada lastikleri yönetmekle ilgili çok fazla şey var. Fakat sonunda böyle bir karar verdik ve ona bağlı kaldık, bu yüzden sorun yok." dedi.

Ferrari F1 patronu Mattia Binotto, ise bu tarz konuşmaları normal olarak görüyor.

"Sürücülerle birlikte karar verdiğimiz bir şey ve olabildiğince açık olmalıyız. Bazen sorgulanması, bunun bir anlaşmazlık olduğu anlamına gelmiyor."

“İletişim kurarak kendimizi sorgulamamız, sonunda doğru seçimi yapmamız için çok önemli."

“Son birkaç yarışa bakarsanız, Seb'in de dediği gibi, bazen şanslı şekilde de olsa kesinlikle doğru seçimler yaptık."

"Bu hafta, iletişim kurmamız sonucu böyle bir karar aldık. Bu bizim kararımızdı. Bazen orta grupta mücadele ederken telsizle açık konuşmak zor oluyor. Ancak en azından sorgulayarak doğru karar verebiliyoruz"