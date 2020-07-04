Vettel, Ferrari'nin son bölüme kalamaması karşısında şaşkın

Ferrari, bu yıla yanlış bir konseptle başladığını fark etmesinin ardından yeni bir aero konsepte geçme kararı almıştı. Ancak bu konsept Macaristan'la birlikte kullanılabilecek ve bu yüzden Avusturya'daki iki yarışta testlerdeki araç kullanılıyor.

Ferrari, Charles Leclerc'le aynı pistte pole pozisyonu aldıktan 12 ay sonra, Vettel'le Q3'e kalmayı başaramadı ve Alman pilot 11. olarak Q2'de elendi.

Leclerc, üçüncü bölüme son anda kalsa da, sıralama turlarında Mercedes, Red Bull, McLaren Racing Point araçlarının gerisinde 7. sırada yer alabildi.

Leclerc, son bölüme 10. olarak kalmasının ardından bunun "çılgınca" olduğunu söylerken, Vettel de şaşkınlığını gizlemedi.

Vettel, sıralama performanslarıyla ilgili şöyle dedi: "Açıkçası bu sürpriz oldu."

“Elimizde biraz daha fazlası olduğunu düşünmüştük, ancak görünüşe bakılırsa diğerleri antrenman turlarında muhtemelen biraz daha fazla yakıtla daha muhafazakar sürüş yapmışlar."

“Araçtan pek de memnun değildim ve viraj girişinde istediğimden çok daha fazla arkadan kayma vardı. Neler olacağını göreceğiz. ”

Vettel, Ferrari’nin Pazar günkü yarış şansı konusunda daha iyimserdi ve cuma günkü sıcaklığın Ferrari lehine olmadığını belirtti.

"Yarın farklı bir tablo olacak. Bence bugün pist biraz daha ısındı ve bu bizi daha fazla etkiledi."

“Uzun bir yarış olacak ve bence yarışlarda her zaman daha iyi oluyoruz. Bence arayı kapatmak ve iyi puanlar toplamak için orada olacağız."