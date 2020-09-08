Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Vettel: “Ferrari’nin sıkıntılarını sona erdirmek için bir kısayol yok”

paylaşım
yorumlar
Vettel: “Ferrari’nin sıkıntılarını sona erdirmek için bir kısayol yok”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Sebastian Vettel, kendileri için hayal kırıklığıyla sonuçlanan İtalya Grand Prix’sinin ardından, Ferrari’nin yaşadığı sorunları sona erdirmek için hiçbir kısayol olmadığını söyledi.

Ferrari, Sebastian Vettel’in fren arızasıyla yarış dışı kalması ve Charles Leclerc’in büyük bir kaza yapmasıyla kendi evi Monza’da çok kötü bir hafta sonu geçirdi.

Takım, Belçika GP’de olduğu gibi yine rekabetçi olamadı. Vettel, durumun şu an zor olduğunu ve başını dik tutmakta zorlandığını belirtti.

Yarıştan sonra konuşan Vettel, “Başımın dik olması lazım, ancak şu an biraz yana doğru bükülmüş durumda.”

“Hayatta kısayol yoktur ve muhtemelen hak ettiğimiz için bu durumdayız. Acı çekiyoruz, tüm takım acı çekiyor ve ben de bu takımın bir parçasıyım.” dedi.

Ferrari, Belçika GP’de zorlanıp puan alamamasının ardından İtalya’ya gelişmeyi umuyordu.

Ancak İtalya’da iki aracın da yarışı tamamlayamaması, daha kötü bir zamanda gelemezdi. Ancak Vettel, Ferrari’nin yaşadıklarının kötü şansla hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.

“Her şeyin bir sebebi var ve biz de bir sebepten ötürü yavaşız. Bu zor bir şey ve acı çeken tek kişi ben değilim.”

İlgili haberler:

Vettel, sorunlara hızlı bir çözüm bulunamadığını kabul etse de, sezon bitmeden önce Ferrari’nin durumu tersine çevirmesi için bir şansı olduğunu düşünüyor.

“Durum şu anda tüm takım için çok zor. Ancak bu pozisyondayız ve sezonu iyi bitirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız.”

“Önümüzde hâlâ çok yarış var ve anlamamız gereken çok şey var. Bu yüzden yapılması gereken çok iş var. Buna odaklanmalıyız.”

“Eğer seçme şansım olsaydı şu an burada değil, araçta olmak ve arkalarda olmamak isterdim. Ancak bazen seçme şansınız olmuyor ve sahip olduğunuz şeyle yetinmeniz gerekiyor. Şu anda durum bu, bu yüzden zor da olsa başımızı dik tutmalıyız.”

 

Wolff: “Motor modu eksikliği, Monza’da geri dönüş yapmamızı engelledi”

Önceki haber

Wolff: “Motor modu eksikliği, Monza’da geri dönüş yapmamızı engelledi”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Wolff: “Motor modu eksikliği, Monza’da geri dönüş yapmamızı engelledi”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: “Motor modu eksikliği, Monza’da geri dönüş yapmamızı engelledi”

Vettel: “Ferrari’nin sıkıntılarını sona erdirmek için bir kısayol yok”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: “Ferrari’nin sıkıntılarını sona erdirmek için bir kısayol yok”

Anket: Hangi F1 pilotunun ve F1 takımının hayranısınız?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Anket: Hangi F1 pilotunun ve F1 takımının hayranısınız?

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

Seidl: "McLaren, İtalya GP'deki en hızlı ikinci takımdı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "McLaren, İtalya GP'deki en hızlı ikinci takımdı"

Hamilton: "W11 bir sanat eseri"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "W11 bir sanat eseri"

Verstappen: "Red Bull RB16 yeterince iyi değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Red Bull RB16 yeterince iyi değil"

Son Haberler

Vettel: “Ferrari’nin sıkıntılarını sona erdirmek için bir kısayol yok”
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: “Ferrari’nin sıkıntılarını sona erdirmek için bir kısayol yok”

Wolff: “Motor modu eksikliği, Monza’da geri dönüş yapmamızı engelledi”
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: “Motor modu eksikliği, Monza’da geri dönüş yapmamızı engelledi”

Williams'ta "geçici" takım patronu Simon Roberts olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Williams'ta "geçici" takım patronu Simon Roberts olacak

Magnussen henüz Haas'la yeni kontrat görüşmelerine başlamadı
F1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen henüz Haas'la yeni kontrat görüşmelerine başlamadı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: “Ferrari’nin sıkıntılarını sona erdirmek için bir kısayol yok”

47dk
2
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

3
Formula 1

Wolff: “Motor modu eksikliği, Monza’da geri dönüş yapmamızı engelledi”

2s
4
Formula 1

Verstappen: "Red Bull RB16 yeterince iyi değil"

5
Formula 1

Anket: Hangi F1 pilotunun ve F1 takımının hayranısınız?

Son Haberler

Vettel: “Ferrari’nin sıkıntılarını sona erdirmek için bir kısayol yok”
F1

Vettel: “Ferrari’nin sıkıntılarını sona erdirmek için bir kısayol yok”

Wolff: “Motor modu eksikliği, Monza’da geri dönüş yapmamızı engelledi”
F1

Wolff: “Motor modu eksikliği, Monza’da geri dönüş yapmamızı engelledi”

Williams'ta "geçici" takım patronu Simon Roberts olacak
F1

Williams'ta "geçici" takım patronu Simon Roberts olacak

Magnussen henüz Haas'la yeni kontrat görüşmelerine başlamadı
F1

Magnussen henüz Haas'la yeni kontrat görüşmelerine başlamadı

Williams CEO'su O’Driscoll emekli olacak
F1

Williams CEO'su O’Driscoll emekli olacak

Son Videolar

Grand Prix Greats – İtalya GP'den en iyi fotoğraflar 03:05
Formula 1
3s

Grand Prix Greats – İtalya GP'den en iyi fotoğraflar

F1 tarihinin en yakın finişleri 04:04
Formula 1

F1 tarihinin en yakın finişleri

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi

Williams ailesinin ayrılması, takımın F1'deki geleceği konusunda ne anlama geliyor? 05:00
Formula 1

Williams ailesinin ayrılması, takımın F1'deki geleceği konusunda ne anlama geliyor?

İtalya GP: Yarış gridi 01:01
Formula 1

İtalya GP: Yarış gridi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.