Vettel: “Ferrari’nin sıkıntılarını sona erdirmek için bir kısayol yok”

Ferrari, Sebastian Vettel’in fren arızasıyla yarış dışı kalması ve Charles Leclerc’in büyük bir kaza yapmasıyla kendi evi Monza’da çok kötü bir hafta sonu geçirdi.

Takım, Belçika GP’de olduğu gibi yine rekabetçi olamadı. Vettel, durumun şu an zor olduğunu ve başını dik tutmakta zorlandığını belirtti.

Yarıştan sonra konuşan Vettel, “Başımın dik olması lazım, ancak şu an biraz yana doğru bükülmüş durumda.”

“Hayatta kısayol yoktur ve muhtemelen hak ettiğimiz için bu durumdayız. Acı çekiyoruz, tüm takım acı çekiyor ve ben de bu takımın bir parçasıyım.” dedi.

Ferrari, Belçika GP’de zorlanıp puan alamamasının ardından İtalya’ya gelişmeyi umuyordu.

Ancak İtalya’da iki aracın da yarışı tamamlayamaması, daha kötü bir zamanda gelemezdi. Ancak Vettel, Ferrari’nin yaşadıklarının kötü şansla hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.

“Her şeyin bir sebebi var ve biz de bir sebepten ötürü yavaşız. Bu zor bir şey ve acı çeken tek kişi ben değilim.”

Vettel, sorunlara hızlı bir çözüm bulunamadığını kabul etse de, sezon bitmeden önce Ferrari’nin durumu tersine çevirmesi için bir şansı olduğunu düşünüyor.

“Durum şu anda tüm takım için çok zor. Ancak bu pozisyondayız ve sezonu iyi bitirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız.”

“Önümüzde hâlâ çok yarış var ve anlamamız gereken çok şey var. Bu yüzden yapılması gereken çok iş var. Buna odaklanmalıyız.”

“Eğer seçme şansım olsaydı şu an burada değil, araçta olmak ve arkalarda olmamak isterdim. Ancak bazen seçme şansınız olmuyor ve sahip olduğunuz şeyle yetinmeniz gerekiyor. Şu anda durum bu, bu yüzden zor da olsa başımızı dik tutmalıyız.”