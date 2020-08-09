Vettel, Ferrari'nin pit stop kararını eleştirdi!

Alman pilot, ilk virajda spin atmasının ardından gidin en arkasına düştü ancak sonrasında yeniden yükselmeyi başardı.

Bununla birlikte Ferrari'nin stratejik hamleleri, Vettel'i trafiğe soktu ve Vettel bunun üzerine takım radyosundan takımın her şeyi "berbat ettiğini" söyledi.

Takım arkadaşı Charles Leclerc yarışta dördüncü olurken, Vettel 12. oldu.

Takım radyosundan söylediği 'berbat ettik' sözlerini açıklaması istendiğinde Vettel, "Bu sabah trafiğe gireceğimiz zaman pit yapmanın bir manası olmayacağını konuştuk ancak tam olarak da bunu yaptık."

"Sonrasında 10 tur boyunca kullanacağımız sert lastiğe geçtik, muhtemelen o kadar bile kullanmadık, yani hiçbir anlam ifade etmedi. Yani neden 10 tur boyunca sert ve sonra 20 tur boyunca orta lastikle sürüş yaptık? Lastiklerim bitmek üzereydi. Bunun hakkında konuşmuştuk, bu sanırım bugün yapabileceğimiz en iyi iş değildi."

Vettel, Silverstone'da bir hafta önce yapılan Britanya GP'de de aynı zorlukları yaşamış ve sadece bir puan almıştı.

"Dürüst olmak gerekirse, Silverstone'daki her iki yarışta da hızımın aynı olduğunu düşünüyorum, bir gelişme olduğunu sanmıyorum."

"Hissiyat geçen haftadan biraz daha iyiydi, ancak performans aynıydı. Hız aynıydı. Elbette bu bir soru işareti, ama bu konuda fazla şey yapmam mümkün değil. Elimden gelenin en iyisini yapmaya, mümkün olduğunca sakin olmaya ve önümüzdeki haftaya bakmaya çalışmalıyım."

"İki çok kötü hafta geçirdik. Tempo açısından ne olduğunu bilmiyorum. Biraz tuhaf görünüyor. Benim için kesinlikle en iyi gün değildi ve bu gerçekten biraz sinir bozucu."

"Bugün bir şeyler yapmaya çalıştım, ama ilk turda spin atmak bana yardımcı olmadı. Ne olduğunu bilmiyorum, çünkü başımı belaya sokmamaya çalıştım ama bir darbe hissettim. Sanırım bir bordürdü. Bu da yol tutuşu kaybetmeme ve spin atmama neden oldu. Benim için biraz sürprizdi."

Vettel, her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığının altını çiziyor.

"Eksik olan bir şeyler var ve ne olduğunu bilmiyorum. Sabah uyanıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bugün tabii ki daha yukarıda olabilirdik. Kendim açımdan, bir spin attım ve dediğim gibi ne olduğunu bilmiyorum. Ama strateji konusunda da daha iyi bir iş yapabilirdik. "