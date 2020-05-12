Vettel, Ferrari'nin kendisine yeteri kadar değer vermediğini düşünmüş

Motorsport.com, geçen hafta Sebastian Vettel ve Ferrari arasında yapılan kontrat görüşmelerinin çıkmaza girdiğini öğrenmişti.

Durumun düzelmesi için iki taraftan birisinin geri adım atması gerekiyordu ancak hem Vettel hem de Ferrari, kendi poziyonlarını sıkı şekilde korumayı seçtiler.

Bunun sonucunda da ayrılık yaşandı.

Vettel, Maranello merkezli ekipte kalabilirdi ancak bunu kabul etmesi halinde kendisinin değil, Ferrari'nin belirlediği şartlar altında bunu yapabilecekti

Ferrari'nin Vettel'e sunduğu kontrat sadece 2021'i kapsıyordu ve ekonomik anlamda, mevcut anlaşmasına kıyasla büyük bir kayıp yaşayacaktı. Yani Vettel'in kazancı yıllık yaklaşık 35 milyon euro'dan bir anda 12 milyon euro'ya düşecekti.

Hatta Ferrari'nin sunduğu teklifin, Charles Leclerc'in takımdan kazandığıyla aynı olduğu bile ortaya çıktı.

Vettel bu anlaşmayı kabul edebilirdi ancak bunun tek başına bir maaş düşüşü olmadığının farkındaydı.

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre Vettel, kazandığı parayla değeri arasındaki durumdan memnun değildi. Maaş düşüşünün doğrudan Ferrari'nin kendisine verdiği değerle ilgili olduğunu düşünüyordu ve ve böyle bir durumu kabullenmek istemedi.

Hatta Ferrari'nin ilk teklifini gördüğünde "bu bir şaka olmalı" tepkisini veren Vettel, pozisyonunda geri adım atmamayı seçerek İtalyan takımdan ayrıldı.

Auto Motor und Sport'un kaynaklarına göre Vettel'in elinde çok fazla seçenek bulunmuyor.

Mercedes'in Lewis Hamilton'la devam etmesi halinde, ki her şey bunu gösteriyor, Mercedes'in kapısı Vettel için kapalı olacak.

Vettel'in eski takımı Red Bull'a döneceği konuşulsa da, tMax Verstappen'le takım içi savaşına girmek istemeyeceği için Vettel'in bunu kabul etmeyeceği düşünülüyor.

Vettel'e ilgi gösteren McLaren ve Renault bulunuyor ancak McLaren, Carlos Sainz'ın Ferrari'ye geçmesi halinde Vettel'e kıyasla daha az paraya mal olacak Ricciardo'yu listesinin başına koymuş durumda. Eğer Ricciardo ile anlaşma sağlanamazsa Vettel tercih edilecek.

Bundan ötürü de Vettel'in önünde Renault'ya gitmek ya da emekli olmak kalacak.

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