Vettel, Binotto'yu yalanladı: "Ferrari'nin kararı COVID-19'la ilgili değildi"

Vettel, Pazartesi akşamı Spielberg pistinin medya merkezinde, Red Bull'un Servus TV kanalındaki bir program için Max Verstappen, Christian Horner ve Pierre Gasly'e katıldı.

Ferrari takım patronu patronu Mattia Binotto, geçtiğimiz hafta verdiği demeçte Vettel'e sözleşme teklif etmemelerinin temel sebebinin COVID-19 nedeniyle değişen şartlar olduğunu öne sürmüştü.

Ancak Vettel, Ferrari patronunun bu açıklamalarını reddetti ve Ferrari takım patronunun kendisiyle devam etmeyecekleri yönünde yaptığı açıklamayı duyunca şaşırdığını belirtti.

“Evet, geçen hafta buna şaşırdığımı söyledim. Bence son beş yıl, her iki taraf için de hedef olduğunu düşündüğüm şeyi getirmedi. Yine de, ne olursa olsun devam edip ve hedefe ulaşmaya çalışmanın bir seçenek olacağını düşünüyordum."

"Ve bu -bana- aynı şekilde tebliğ edilmişti. Devam etmek istedikleri söylenmişti. Ta ki birlikte çalışmayacağımız konusunda bir telefon çağrısı alana ve teklif olmayacağı ve birlikte bir geleceğimiz olmayacağı söylenene kadar."

“Bu beni ilk başta şaşırttı. Şimdi corona ve benzeri koşullar üzerinde durmak istemiyorum, ama bunların o kadar da belirleyici olacaklarını sanmıyorum.

“Finansal hususlar konusunda anlaşamadığımızla ilgili bazı haberler de vardı. Ama bu hiç sorun değildi ve hiçbir zaman sorun olmayacaktı."

“Formula 1'de çok uzun zamandır bulunuyorsanız, bu kadar başarılı olacak kadar şanslıysanız, aynı zamanda finansal anlamda belli bir noktaya kadar bağımsızlığınız da varsa bu, kesinlikle bir engel olmaz, bu yüzden şaşırtıcıydı."

“Ama karar böyleydi, bununla ilgili herhangi bir sorunum yok ve olduğu gibi kabul ediyorum, ama yine de bu yıl işimi yapmaya, dünden daha iyi bir iş yapmaya ve bunu en iyi şekilde bitirmek için takım için en iyisini vermeye çalışıyorum." dedi.

Vettel, geleceği konusunda net bir şey söylemese de doğru ortamda yarışmaya devam etmek istediğini açıkça belirtti.

“Dürüst olmak gerekirse, henüz bir karar vermedim ve henüz kendim bile ne olacağını bilmiyorum. Önemli olan elbette uygun bir ortam bulmak. Son beş yılı pek çok açıdan çok beğendim, ancak son beş yıl enerjimi çok fazla aldı."

“O zamanki amaç takımı yeniden inşa etmekti ve kesinlikle her iki taraf da her yolu denedi. Ancak günün sonunda her iki tarafta da başarısız olduk, çünkü şampiyonluk gelmedi. En büyük hedef buydu. Şimdi bu, benim için yeni bir durum. Benim için eğlenceli ve keyifli bir şey bulmak önemli olacak. Bence en önemli şey bu."

“Daha önce de belirttiğim gibi, finansal yön hiç de ön planda değil. Elbette hâlâ çok iddialıyım, motor sporları benim hayatım. Normalden farklı olan son üç ay dışında başka bir yol bilmiyorum."

“Ama gerçekten bunu kaybetmek istemiyorum. Doğru proje ve doğru yer ile hâlâ Formula 1 aracında kendimi evimde gibi hissediyordum. Önümüzdeki birkaç hafta veya ay, kendim için neyin mümkün olduğu ve ne yapmak istediğim konusuna ışık tutacak. ”

Vettel, Binotto'dan telefon aldıktan hemen sonra Red Bull’un danışmanı Helmut Marko ile temasa geçtiğini doğruladı.

“Karardan hemen sonra onu aradım, ama bu 'Helmut, bir yerin var mı?' diye sormak için değildi. Onunla çok iyi anlaştığım ve yıllardır sırdaş olduğumuz içindi."

“Ondan tavsiye istedim. Durumu ona olduğu gibi anlattım. O her zaman dürüst oldu ve onunla konuştum. Sonunda neyin ortaya çıkacağını göreceğiz."

Vettel, Mercedes'te kendisi için boş bir koltuk olmasının da düşük bir ihtimal olduğunu kabul etti.

“Şu anda yarıştıkları ekiple çok mutlu ve çok iyi olduklarını düşünüyorum. Son birkaç yıl bunun doğruluğunu gösterdi. Buna bağlı kalmak istemelerini anlayabiliyorum. Bu konuda henüz bir karar verilmedi. Teorik olarak her iki yer de hâlâ boş. Ama Lewis isterse kalabileceği ortada ve aynı şey dünden sonra Valtteri için de geçerli.”

Vettel, 2021'i kenarda geçirip, daha sonra iyi bir araçla F1'e dönme ihtimaliyle ilgili ise, "Bana göre, eğer kapıyı kapatacaksanız, bunu tekrar açılacakmış umudu bırakarak yapmamalısınız. En azından ben bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. O zaman kendinizi kapının kapatılacağına daha iyi bir şekilde hazırlarsınız. Bir başka deyişle, sebebi her ne olursa olsun o kapı bir daha açılmayacaksa, böylece kimse karardan pişman olmaz." dedi.