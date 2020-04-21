Vettel, Leclerc'le aynı maaşı teklif eden Ferrari'yi reddetti!

Ferrari'de Sebastian Vettel'in sözleşmesi 2020 sezonunun ardından sona erecek ve şimdiye kadar yeni bir anlaşma imzalanmadı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Vettel'le yeni anlaşma imzalamak istediklerini ve ilk seçeneklerinin Alman pilot olduğunu zaten açıklamıştı.

Vettel de geçtiğimiz günlerde Ferrari'de kalmak istediğini söylemişti.

Ancak Ferrari, dört kez dünya şampiyonuna beklediği teklifi yapmadı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ferrari, Vettel'e sadece tek yıllık bir kontrat önerdi ve maaşı büyük oranda düşürüldü.

Habere göre Ferrari, Charles Leclerc'in de kazandığı gibi Vettel'e de yıllık sadece 12 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Vettel'in şu anda 27 milyon Euro kazandığı düşünüldüğünde, maaşında %50'den daha büyük bir düşüş olacak.

Ferrari'nin içerisinden sızdırılan bilgilere göre Vettel en azından iki yıllık bir anlaşma istedi ve bu teklifi geri çevirdi.

La Gazzetta dello Sport'un kaynakları, Ferrari'nin Vettel'e daha iyi bir teklif yapacağından şüphe duyuyorlar.

Haberde Ferrari'nin aynı zamanda Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Antonio Giovinazzi ile temas halinde olduğu da yer aldı.

Lewis Hamilton'ın ise artık seçenekler arasında yer almadığı ifade edildi.

Hamilton da zaten geçtiğimiz günlerde paylaştığı ve sonrasında kaldırdığı Instagram paylaşımında Mercedes'te kalacağını işaret etmişti.

La Gazzetta dello Sport, Hamilton-John Elkann görüşmesini de ilk ortaya koyan kaynaktı.