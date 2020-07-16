Vettel: "Ferrari'nin güncelleme paketi 'oyunu değiştirici' değil"

Ferrari, sezon öncesi testlerinde keşfettiği soruları çözebilmek adına yeni bir aerodinamik güncelleme paketi hazırlamıştı.

Güncellemeler başlangıçta Macaristan GP için planlanmıştı ancak takımın yoğun çabasının ardından Steiermark Grand Prix'sine götürüldü.

Ancak takım, kötü hava şartları ve Vettel ile Charles Leclerc arasındaki ilk turda yaşanan temas nedeniyle güncelleme paketini yeterince test edemedi.

Güncelleme ile ilgili iyimser bir hava hakim olsa da Vettel, bu güncellemelerin çok büyük bir adım atmalarına olanak tanımayacağını söyledi.

Alman pilot, "Parçaların çalıştığını biliyoruz. Açıkçası oyunu değiştiren olmalarını isterdik ama öyle görünmüyor."

"Tekrar gerçek yarış şartlarında onaylamamız gerekiyor ve bu yüzden ilginç olacak. Aracımızın yarın ve özellikle de yarışta nerede olacağını görebilmek adına heyecanlıyız." dedi.