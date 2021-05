Vettel: ''Ferrari'nin geliştiğini görmek güzel''

Bu sezon ikinci kez son bölüme kalan 4 kez dünya şampiyonu, sıralama turlarının ardından Nico Rosberg ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Vettel, bu seansın geçen seanslara kıyasla daha iyi olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: ''Daha iyiydi. Bu pisti hep sevmiştim. Yani evet, son bölümde ikinci turları atamamak hep hayal kırıklığına neden oluyor. Muhtemelen, son bölüme kalan herkes böyle hissetmiştir ama evet, bugün iyi bir sonuç aldık.''

''Yani, burada komple bir tur atmanın nasıl hissettirdiğini biliyorum ve bence 2-3 tane komple tur attık. Bu kesinlikle güzel bir his. Perşembe günü gerçekleştirilen antrenman seanslarında oldukça iyi hissetmiştim. Bu hissiyatı korumak ve her zaman bir adım önde olmak önemli olandı.''

''İkinci bölüme az bir farkla çıktık çünkü son bölüme 2 yeni kullanılmamış yumuşak lastik saklamak istiyordum. [Kırmızı bayraklar çıktığından] bu bize yardımcı olmadı ama yine de sıralama turlarının başında [son bölüme] 2 lastik saklamak istiyordum.''

''Yarın puan barajının içinden başlıyoruz ve bu barajın içinde kalma olasılığımız yüksek. Neler olacağını göreceğiz.''

Geçen sezon Ferrari ile yollarını ayıran Vettel, Aston Martin ile anlaşmıştı. Ferrari ve Aston Martin, gerek çalışma kültürü gerek de araç felsefesi açısından farklılıklar gösteren iki takım.

Rosberg de Vettel'e iki takımın araçları arasındaki farklılıkları ve Vettel'in yeni araca alışma süreci hakkında sordu.

Vettel ise bu soruyu şöyle yanıtladı: ''[İki takım ve araç] oldukça farklı ama mutluyum, takım çok iyi. Bana fazlasıyla yardımcı oluyorlar. Elbette, farklı bir araç ve farklı bir felsefe bu yüzden birçok şey farklı.''

''Aracı anlamak biraz zamanımı aldı ama bence her şey iyiye gidiyor. Bu pistte özgüvene ihtiyacınız var, yani bu [sonuç] iyiye işaret. Elbette daha fazlasını istiyoruz ama şu an olduğumuz yerdeyiz ve bu durumla olduğu gibi mücadele etmemiz gerek.''

''Yani şu an burada durup 8.'lik ile mutlu olduğumu söylüyorum ancak sezon başlamadan önce 8.'likten daha fazlasını hedefliyorduk. Söylediğim gibi durum bu. Bence, üzerimizde iyi çalışıyoruz.''

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Erik Junius

Bu sorunun ardından Rosberg, biraz daha detaya inerek Vettel'e en çok hangi alanlarda araca alışmaya zorlandığını sorduğunda, Vettel ona ''Düşünüyorum da... sen en son ne zaman araç değiştirmiştin?'' dedi. Rosberg de bu cevaba ''Uzun süre önce.'' şeklinde karşılık verdi.

Bu diyaloğun ardından araca alışma süreci hakkında konuşan Vettel, ''Farkı yaratan hep bir sürü küçük şey oluyor. Frenler hakkında konuşmuştun, frenler farklı hissettiriyor. Sadece fren ayarlarını ayarlamak olmuyor. Pedallar farklı hissettiriyor, araç farklı yavaşlıyor.''

''Elbette günümüzde, neredeyse her şey aerodinami ile alakalı. Bu her zaman öyleydi ama günümüzde bu durum biraz daha uç bir noktaya geldi. Frene bastığınızda, direksiyonu çevirmek ve doğal olarak hidrolik sistem de farklı. Yani genel olarak farklı hissettiriyor. Bazı şeylere alışmak gerekiyor, bazen her şey çabukça kafanda oturabiliyor bazense bu süreç zaman alıyor.''

''Daniel da yeni aracında biraz zorlanıyor gibi, onunla konuştum. Her şeye alışmak biraz zaman gerektiriyor.'' dedi.

Geçen sezon, 1980'den beri geçirdiği en kötü sezonu geride bırakan Ferrari, bugün Monako'da pole pozisyonundaydı.

2017'de Monako'daki yarışı kazandığı Ferrari'nin yeniden pole pozisyonunda olması hakkında konuşan Vettel, ''Ferrari'nin geliştiğini görmek güzel. Elbette onlar pole pozisyonunda olduğu için mutluyum. Geçen sene ben kötü bir sezon geçirmiştim ancak onlar da kötü bir sezon geçirmişti.'' ifadelerini kullandı.