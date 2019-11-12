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Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari'nin Brezilya'da güçlü olmasını bekliyor

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Vettel, Ferrari'nin Brezilya'da güçlü olmasını bekliyor
12 Kas 2019 17:54

Sebastian Vettel, Ferrari'nin bu hafta sonu yapılacak Brezilya GP'de güçlü olmalarını bekliyor.

Ferrari, Brezilya GP'deki son pole pozisyonunu 2008 yılında alırken, buradaki son galibiyetini 2017'de Sebastian Vettel'le almayı başarmıştı.

Geçen yıl burada galibiyet için Red Bull ve Mercedes savaşmıştı.

Ancak Sebastian Vettel'e göre bu yıl Ferrari güçlü bir performans sergileyebilir.

Vettel, "Brezilya'daki yarışta her şeyin olabileceğini düşünüyorum. Nedenini bilmiyorum, ama bu yer ve bu pist böyle farklı bir özelliğe sahip. Her yıl çılgınca bir şey oluyor ve eğer o yıl olmamışsa, bir sonraki yıl olacağından emin olabilirsiniz."

"Bu, geçmişte bize çok iyi uyan ve son birkaç yılda iyi olduğumuz bir pist. Geçen yıl orada iyi bir hıza sahip olduğumuzu hatırlıyorum."

"Kimi geçen yıl podyumdaydı ve iki yıl önceki yarışı da kazanmıştı. Bence genel olarak bizim için başarılı bir yer oldu ve umarım bu hafta sonu yine böyle olacak. Kesinlikle atmosfer açısından çok özel bir yer." dedi.

Charles Leclerc de Ayrton Senna'nın ülkesinde yarışacağı için mutlu.

“Brezilya, sporumuz için son derece tutkulu insanlara sahip. Ama aynı zamanda muhtemelen en sevdiğim pilot olan Ayrton Senna'nın da ülkesi. Çok yetenekliydi ve çok özeldi."

"Bu pistte sürüş yapmak çok eğlenceli. Tur çok kısa ancak düzlükler ve pek çok viraj var. Çocukken PlayStation oynardım ve hep burayı seçerdim!" Burayı hep çok sevdim."

"Sao Paulo'da hava durumu değişken olabilir, bu da pistteki koşulların günden güne değişebileceği ve tüm takımların beklenmedik zorluklarla karşılaşabileceği anlamına geliyor. ”

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