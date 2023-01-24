Vettel: "Ferrari'den sonra toparlanmam zaman aldı"

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Vettel, Aston Martin ile geçirdiği iki yılın ardından 2022 yılının sonunda Formula 1'den emekli oldu.

Vettel'in sporun zirvesindeki kariyeri, Ferrari'nin takıma Vettel yerine Carlos Sainz'i getirmeyi tercih ettiği 2020 sezonundan sonra sona erdi.

Alman pilotun Ferrari ile geçirdiği dönem, şahlanan at ile çıktığı ikinci yarışta kazandığı zaferle unutulmaz bir şekilde başlamış olsa da Vettel, 2017 ve 2018'deki şampiyonluk mücadelelerinde Lewis Hamilton tarafından mağlup edildi ve hiçbir zaman şampiyonluğu elde edemedi.

Ferrari 2018'den sonra Vettel'e olan inancını kaybetmiş gibi görünüyordu. 2019 için Vettel'in yanına Charles Leclerc'i getiren Ferrari, ertesi sezon dört kez Dünya Şampiyonu ile yollarını ayırdı.

Vettel'in Ferrari'deki beş yıllık görevinde büyük ölçüde potansiyelinin altında kaldığı düşünüldü. Ancak emekli olan pilot, Ferrari'de yarıştığı dönemle ilgili değiştirebileceği çok az şey olduğunu açıkladı.

Beyond the Grid podcast'inde Vettel'e, Scuderia Ferrari ile yarıştığı dönemle ilgili neleri değiştirebileceği soruldu.

Sebastian Vettel, Aston Martin, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Vettel, "Gerçekten hiçbir şeyi değiştirmezdim" diyerek en acı verici anının 2018 Almanya Grand Prix'sinde lider giderken çakıl havuzunda aracın kontrolünü kaybederek yarış dışı kalması olduğunu itiraf etti. Bu, şampiyonanın kaderini değiştiren ve daha da kötüsü Vettel'in kendi seyircisinin önünde gerçekleşen önemli bir hataydı.

Vettel bu hata hakkında, "Hockenheim'da erken fren yaptım ama daha da erken fren yapmalıydım." dedi.

Beş yılın tamamına baktığında Vettel, o zamanlar düşündüğünden çok daha fazla duygusal bir bedel ödediğini itiraf etti.

Vettel, "Bu da bir bedeldi."

"Yani, Ferrari pilotu olduğum hiçbir zaman ekstra bir baskı hissetmedim, kendime dair beklentilerimden ve burada başarılı olmak istememden dolayı baskı hissettim."

Vettel, istediğini elde edememesine rağmen, Maranello'daki görev süresinin nasıl sonuçlandığını kabul ettiğini söyledi.

Vettel, "Neden başaramadığımın, yaptıklarımın neden işe yaramamış olabileceğinin pek çok nedeni var ama başardıklarımızdan dolayı hâlâ çok mutlu ve huzurluyum. Ama elbette geriye dönüp baktığımda, toparlanmam biraz zaman aldı."

Sebastian Vettel, Ferrari, congratulates Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, after winning his 7th championship Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Takımda çok eğlendim. Sanırım İtalya'yla, İtalyan halkıyla ve bir marka olarak Ferrari'yle çok güçlü bir duygusal bağım var."

"Ferrari için yarışmak bir ayrıcalıktı ve birlikte harika anlar yaşadık. Sonsuza kadar saklayacağım pek çok anı ve edindiğim pek çok arkadaş var. Rakamlar ve istatistikler açısından başarısız oldum çünkü hedefim dünya şampiyonluğunu kazanmaktı ve kazanamadım."

"Sonuçta Lewis ve Mercedes bizim için çok güçlüydü ve onları yenemedik. Ancak zaman geçtikçe, bu durumla daha fazla barışıyorum."

"O anı yaşarken, harika olan ve harika olmayan şeyler yaptığımızı biliyorum. Ancak günün sonunda, daha iyi olan ve kazanmayı hak eden başka biri vardı. Bu yüzden birkaç kez ikinci olduk.

"Ama pişmanlık duymuyorum ve öğrendiğim pek çok şey var, geriye dönüp hiçbir şeyi değiştirmezdim." dedi.