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Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari'den ayrılmanın şokunu atlatmasına Hamilton'un nasıl yardım ettiğini anlattı

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Vettel, Ferrari'den ayrılmanın şokunu atlatmasına Hamilton'un nasıl yardım ettiğini anlattı
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Ferrari’den ayrılacağını öğrendiğinde nasıl şoka uğradığını hatırlayan Sebastian Vettel, Lewis Hamilton’un kendisine o günlerde neşesini nasıl geri getirdiğini anlattı.

Sebastian Vettel Ferrari kendisiyle devam etmeme kararı aldığında emekli olmayı gerçekten düşündüğünü ilk olarak bir gazete röportajında anlattı ve kariyerinin dönüm noktalarından biri denebilecek bu süreçte kendisini motive edenlerden birinin de en büyük rakiplerinden Lewis Hamilton olduğu ortaya çıktı.

İsviçreli ‘Blick’ gazetesine konuşan Vettel: “Ferrari’de artık bir geleceğim olmadığından akla gelen ilk soru 2021’de ne yapacağım sorusu oldu."

"Ve büyük takımların kokpitleri dolduğundan uzun bir süre düşünmem gerekti. Tabii ki emekli olmayı da seçenekleriniz arasında tutuyorsunuz.”

Vettel’in şahsen değer verdiği ve Aston Martin’e geçişine öncülük eden Toto Wolff’ün yardımından önce Vettel bu geçişi de yapmamayı düşünmüş: “10 yılı aşkın bir süredir Formula 1 odak noktam oldu. Ama farklı birçok şey de var ve hepsinden öte hayatta sporumuzdan daha önemli şeyler var.”

İlginç bir bilgi olarak Vettel, kendisinin Ferrari’den hoş olmayan ayrılığı sonrasında konuştuğu ilk kişilerden birinin Lewis Hamilton olduğunu söyledi: “Özellikle bahar aylarındaki kötü haberden sonra Lewis beni aradı."

"Sonrasında birkaç görüşmemiz ve yazışmamız oldu. Beni hep neşelendirdi ve devam etmem için beni motive etti.”

İkili arasındaki büyük saygıya kanıt olarak Hamilton İstanbul’da 7. şampiyonluğunu kazandığında onu kutlayan ilk isim de Sebastian Vettel olmuştu.

“Elde ettiği büyük başarılardan ötürü onu tebrik etmem için birkaç sebebim vardı. Lewis’in de genelde benim adıma üzülmek için sebepleri vardı.” dedi gülerek eski Ferrari pilotu.

Geçmişe dönüp bakıldığında ise insanların aklına gelen sorulardan biri: Acaba Vettel’in Hamilton’a Scuderia hakkında söyledikleri mi rekor kıran pilotun takımla yarışma hayallerini geride bırakmasına sebep oldu?

Hamilton 2019 yazındaki konuşmalara rağmen bu kapıyı kapattığını Kasım ayında açıklayana kadar da bunu hiç öğrenememiştik, Hamilton iki tarafın “değerlerinin örtüştüğünden emin olmadığını” söylediğinde.

Vettel’in uzun yıllardır fanları olan kişiler sezon boyunca birçok sefer onun ve Charles Leclerc’in aynı araçlara sahip olmadığını belirtmişti. Ve kötü geçen bazı yarışlar ve olaylardan sonra Vettel de bu teorileri yalanlamak adına pek bir girişimde bulunmamıştı.

O yüzden sezon boyunca insanların aklını kurcalayan bir diğer soru da Vettel’in Leclerc’le aynı araçta oturup oturmadığıydı. Vettel’in bu soruya verdiği cevap ise : “Teoride elbette 2 farklı araç kullanıyoruz, ama bir noktada aynılar."

"Şöyle açıklayayım: Aynı materyale sahip olduğumuzu umuyorum. Öyle düşünüyorum çünkü garajdakilere güveniyorum. Ve kimseyi kötü bir şeyle itham etmek istemem.” oldu.

Ferrari, Aston ve AlphaTauri'nin üçüncülük savaşındaki öneminin farkında

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton , Sebastian Vettel
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Memet Kağan Bilgili

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