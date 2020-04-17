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Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari'deki maaş kesintisini gizli tutacak

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Vettel, Ferrari'deki maaş kesintisini gizli tutacak
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
17 Nis 2020 07:06

Sebastian Vettel, bu seneki koronavirüs krizi sebebiyle Ferrari ile maaş kesintisi konusunda görüşmeler yaptığını, ancak alınan her türlü kararın gizli tutulacağını söyledi.

Dört kez dünya şampiyonu pilot, Maranello merkezli takım ile kontratının son senesine geliyor ve takım ile kontratını uzatmak için görüşmelere başladı bile. 

Ancak F1 sezonunun koronavirüs pandemisi sebebiyle askıya alınması sonrasında Alman pilotun durumu karışık bir hal aldı. 

Yarışların yapılmaması ile beraber takımların finansal zorluklarla karşılaştığı biliniyor ve pek çok yıldız isim, takımlarını bu sıkıntıdan kurtarmak için maaş kesintisine gitti.

Vettel, diğer pilotların yaptığı bu hamleyi gördüğünü ve en iyi kararı alabilmek için patronları ile görüşme içinde olduğunu söyledi. 

Ancak Alman pilot, alınan herhangi bir kararın kendisini insanların gözünde iyi göstermek için alınmayacağını da belirtti. 

Vettel, İsviçre'deki evinden yaptığı video konferansta, seçili medya mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu durum kesinlikle takım ile konuştuğum bir konu."

"Sezonun nasıl olacağı, ne zaman başlayacağı, sezonda kaç yarış yapılacağı ve nasıl ilerleneceği konusunda herhangi bir bilgiye sahip değiliz."

"Ancak takım ve benim aramda olan herhangi bir kararı da gizli tuttum. Ve bu kararda da aynı tavrı sergileyeceğim."

"Bu yüzden bu kararı, insanların gözündeki imajımı değiştirecek herhangi bir araç veya onun gibi bir şey olarak kullanmayacağım."

"Geçmişte aldığım tüm kararlarda sessiz kalmayı tercih ettim ve şu anda da öyle yapacağım."

Vettel, tartışmalı olan kararların çözümünün 2020 sezonu öncesinde oluşan durumlar sayesinde verilebileceğini söyledi.

"Beş, 10, 15 yarış yapacağız veya belki de hiç yarış yapmayacağız." diyen Alman pilot ekledi: "Bence şu anda Formula 1 çok önemli bir durum ile uğraşıyor, bu sırada gelecek ile ilgili tartışmalara da devam ediliyor. Peki, ekonomik olarak da, doğru yapılması gereken şey ne?"

"Sanırım nasıl bir sezon geçireceğimizi bekleyip görmemiz gerekecek."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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