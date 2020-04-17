Vettel: "Ferrari, yasadışı bir şey yapsaydı zaten diskalifiye edilirdi"

Sürücüler koronavirüsle ilgili mevcut durum nedeniyle evlerinde vakit geçirmek zorunda kalıyorlar.

Sebastian Vettel de F1-Insider.com'la yaptığı tele konferansta çeşitli soruları yanıtladı.

Vettel, Mercedes'in DAS sistemiyle ilgili şöyle dedi: "DAS'ın Mercedes'in yarış kazanıp kazanmadığına karar verecek bir sistem olduğunu sanmıyorum."

"Ne kadar zaman getirdiğini en iyi Mercedes bilebilir. Elbette Formula 1'in detaylarla ilgili olduğunu itiraf etmelisiniz ve bu da böyle detaylardan bir tanesi."

"Ama aynı zamanda aracımız fark yaratabilecek pek çok şey var.”

Vettel, Ferrari-FIA motor anlaşması hakkında ise şunları dile getirdi: "Bildiğim şey çok net; FIA ve Ferrari bu konuyla ilgili bir anlaşmaya vardılar."

"Avustralya'da da söylediğim gibi, hepimiz yasadışı hiçbir şey yapmamaları için takımları takip eden FIA'ya güveniyoruz. Eğer durum böyle olsaydı zaten diskalifiye olurduk."

Vettel kendisini formda hissettiğini ve verilen aranın Ferrari'ye fayda getireceğini söyeldi.

"Fiziksel olarak şimdi Mart ayından daha iyi durumdayım. Araç şu noktada daha fazla geliştirilemiyor, ancak elbette beyniniz durmuyor."

"Umarım fabrika tekrar açıldığında, aracımızı geliştirebileceğimiz çok iyi fikirlerimiz olacak. Sonuçta düşünmenize izin veriliyor."

"Bir yandan elbette bir risk, çünkü diğerleri de düşünüyor. Ama ben bu arayı bizim için bir fırsat olarak görüyorum, çünkü testlerde biraz sorun yaşadık. Ama yine de her şeyi yapmak biraz zaman alacak."

"Şu anda kimse bu yıldan ne bekleyeceğimizi bilmiyor. Sabırlı olmalıyız."

Vettel, en çok hangi yarışları özleyeceği sorusuna, "En çok özlediğim yarış Hockenheim, ama bu yarış zaten takvimde değildi."

"Melbourne, Monako, Montreal de özlenecek. İptal edilmesi Suzuka'nın yokluğu da zor olacak." yanıtını verdi.

Vettel kuralların 2022'ye ertelenmesi hakkında, "Doğrusu bu konuda iki yönlü düşünüyorum... Bir tarafta yeni araları sabırsızlıkla bekliyordum. Diğer yandan mevcut araçlar daha hızlı ve gelecek yıl da bu şekilde olacak. Daha hızlı olmaları, daha heyecan verici olacakları anlamına geliyor. Ancak diğer tarafta yarışın kendisi de yeni kurallar sayesinde daha heyecan verici hale gelecekti. Yani her ikisinin de avantajı ve dezavantajı var." dedi.

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