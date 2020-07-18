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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Vettel: “Ferrari, rakiplerine çok daha yakın”

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Vettel: “Ferrari, rakiplerine çok daha yakın”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
18 Tem 2020 16:00

Sebastian Vettel, Mercedes’le aradaki büyük farka rağmen, getirdikleri güncellemelerle beraber Macaristan’da “çok daha iyi” performans gösterdiklerini söyledi.

Vettel ve takım arkadaşı Charles Leclerc, bu sezon sıralama turlarının son seansına ilk kez birlikte kalmalarının ardından beşinci ve altıncı oldular.

Vettel, Avusturya’nın aksine Macaristan’da düzlüklerin olmamasının takımın yararına olduğunu ve bunun da daha rekabetçi hale geldiklerini gösterdiğini söyledi.

İlk dört sırayı alan Mercedes ve Racing Point sürücüleri yarışta orta hamurla başlayacakken, Ferrari sürücüleri yumuşak hamurla başlayacak.

Ferrari, Avusturya’ya getirdiği güncellemeleri, yağmurlu sıralama turları ve yarışın ilk turundaki kaza sebebiyle düzgün şekilde gözlemleyememişti.

Vettel, “Önceki hafta sonuna göre çok daha iyiyiz. Bu sezon ilk kez her iki aracı da sıralamaların son seansına taşıdık. Avusturya’nın bize pek uymadığını biliyoruz ve düzlüklerde çok zaman kaybetmiştik. Burada ise bunu telafi edecek birçok viraj var.”

“Araç daha dengeli hissettirdi. Yani etrafımızdakilere, Racing Point’e, Red Bull’a, McLaren’a çok daha yakınız. Bu da olumlu bir şey.”

“Bunu devam ettireceğimizden emin olmalıyız ve artık önemli olan şey, yarınki yarışa hazırlanmak. Yumuşak hamurla başlayacağız, önümüzdekiler ise orta hamurda olacak. Arkamızdakilerde de yumuşak hamur olacak. Yarın yapacağımız çok işimiz var ve neler yapabileceğimize bakacağız.” dedi.

 

Yarış için umutlu olup olmadığı sorulduğunda Alman sürücü, “Her zaman umutlu olabilirsiniz. Asıl soru, umudunuzun gerçekçi olup olmadığı. Ancak yarışmak için buradayım, yarışmak ve kazanmak için buradayız.”

“Yani şu anda domine edecek ve kendi hızımızla kazanabilecek hıza sahip değiliz, ancak yarın neler olacağını göreceğiz. Dediğim gibi, farklı lastikte olmak kritik olacak, çünkü farklı stratejideyiz.”

“Yarın ilginç bir yarış olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum, belki hava durumu bir rol oynar. Bu yüzden hazırlıklı olmalı ve işimizi yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Leclerc de takımın geliştiği görüşüne katıldı.

Monakolu sürücü, “Evet, beşincilik ve altıncılık çok daha iyi hissettiriyor. Ve bence yarış hızımız, sıralama hızımızdan biraz daha iyi. Bu yüzden yarın takım için iyi puanlar almayı umuyorum.”

“İlk iki seansta sürüş konusunda zorlandığım için benim için zorlu bir gün oldu, ancak son seansta daha iyi hale geldik.” dedi.

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Vettel: “Ferrari, rakiplerine çok daha yakın”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Adam Cooper

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