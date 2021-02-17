Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
249 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
256 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
263 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
276 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
291 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
298 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari otomobil koleksiyonunu satıyor!

paylaşım
yorumlar
Vettel, Ferrari otomobil koleksiyonunu satıyor!
Ekleyen:
, Editör

Eski Ferrari sürücü Sebastian Vettel, koleksiyonundaki bazı otomobilleri satma kararı almış gibi görünüyor.

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, hem otomobil hem de bisiklet koleksiyonu yapmayı seven isimlerden bir tanesi. Son yıllarda bu yönde çok fazla çaba harcadığı biliniyor.

Vettel'in koleksiyonunda hem geçmişe dair ikonik otomobiller, hem de günümüze dair pek çok otomobil yer alıyor. Ancak geçen yılın sonunda Ferrari'den ayrılan Vettel, sekiz otomobilini satılığa çıkardı.

Alman pilotun satılığa çıkardığı otomobillerin büyük çoğunluğunu Ferrari araçları oluşturuyor.

Tom Hartley Jnr'ın haberine göre Vettel, 2016 model Ferrari LaFerrari, 2004 Ferrari Enzo, 1996 Ferrari F50, 2016 F12tdf, ve 2015 Ferrari 458 Speciable otomobillerini satılığa çıkardı.

Her biri oldukça değerli olan bu otomobillerle ilgili çeşitli bilgiler de paylaşıldı.

Vettel'in LaFerrari'si sadece 490 kilometredeyken, Enzo'nun kilometresi 1.790. Satılığa çıkarılan en eski araç olan F50, toplamda 6.940 kilometrede. F12tdf 1200, 458 Speciale ise 3000 kilometrede.

Vettel Ferrari otomobillerine ek olarak 2009 Mercedes-Benz SL65 AMG 'Black Series', 2010 Mercedes-Benz SLS AMG Gullwing ve 2002 BMW Z8 Roaster otomobillerini de satılığa çıkardı.

Hartley'e göre tüm bu araçlar İsviçre'de bulunuyor ve hepsinin kaydı var.

Artık Aston Martin ile yarışacak Vettel'in bu pahalı otomobilleri neden sattığı bilinmiyor.

 
Madrid, F1 ve MotoGP için yeni bir pist inşa edecek

Önceki haber

Madrid, F1 ve MotoGP için yeni bir pist inşa edecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Ferrari otomobil koleksiyonunu satıyor!

17 dk
2
Formula 1

Teknik analiz: McLaren MCL35M

17s
3
Formula 1

Lammers: ‘Abu Dhabi GP, yanlış bir imaj yarattı’

1s
4
Formula 1

Red Bull, motor departmanı için rakip üreticilerin mühendislerini 'cezbetmeyi' planlıyor

12s
5
Formula 1

Madrid, F1 ve MotoGP için yeni bir pist inşa edecek

47 dk
Son Haberler
Vettel, Ferrari otomobil koleksiyonunu satıyor!
F1

Vettel, Ferrari otomobil koleksiyonunu satıyor!

17dk
Madrid, F1 ve MotoGP için yeni bir pist inşa edecek
F1

Madrid, F1 ve MotoGP için yeni bir pist inşa edecek

47dk
Lammers: ‘Abu Dhabi GP, yanlış bir imaj yarattı’
F1

Lammers: ‘Abu Dhabi GP, yanlış bir imaj yarattı’

1s
Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri
F1

Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri

11s
Red Bull, motor departmanı için rakip üreticilerin mühendislerini 'cezbetmeyi' planlıyor
F1

Red Bull, motor departmanı için rakip üreticilerin mühendislerini 'cezbetmeyi' planlıyor

12s
Son Videolar
Canlı izle: 2021 McLaren MCL35M lansmanı 00:00
Formula 1
15 Şub 2021

Canlı izle: 2021 McLaren MCL35M lansmanı

AlphaTauri, AT02'yi ilk kez çalıştırdı 01:11
Formula 1
15 Şub 2021

AlphaTauri, AT02'yi ilk kez çalıştırdı

Ferrari SF21'in motoru çalıştırıldı 01:01
Formula 1
14 Şub 2021

Ferrari SF21'in motoru çalıştırıldı

Why Crypto Fan Tokens Are Coming To F1 in 2021 04:17
Formula 1
12 Şub 2021

Why Crypto Fan Tokens Are Coming To F1 in 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26 30:26
Formula 1
7 Şub 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Madrid, F1 ve MotoGP için yeni bir pist inşa edecek
Formula 1 / Son dakika

Madrid, F1 ve MotoGP için yeni bir pist inşa edecek

Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri
Formula 1 / Son dakika

Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri

Red Bull, motor departmanı için rakip üreticilerin mühendislerini 'cezbetmeyi' planlıyor
Formula 1 / Son dakika

Red Bull, motor departmanı için rakip üreticilerin mühendislerini 'cezbetmeyi' planlıyor

Çok Okunanlar Bugün

Vettel, Ferrari otomobil koleksiyonunu satıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari otomobil koleksiyonunu satıyor!

Teknik analiz: McLaren MCL35M
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Teknik analiz: McLaren MCL35M

Lammers: ‘Abu Dhabi GP, yanlış bir imaj yarattı’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lammers: ‘Abu Dhabi GP, yanlış bir imaj yarattı’

Red Bull, motor departmanı için rakip üreticilerin mühendislerini 'cezbetmeyi' planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, motor departmanı için rakip üreticilerin mühendislerini 'cezbetmeyi' planlıyor

Madrid, F1 ve MotoGP için yeni bir pist inşa edecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Madrid, F1 ve MotoGP için yeni bir pist inşa edecek

Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri

Horner: "Hamilton emekli olursa, Mercedes'in ilk tercihi Verstappen"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Hamilton emekli olursa, Mercedes'in ilk tercihi Verstappen"

Norris, MCL35M ile ilk testinin ardından mutlu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris, MCL35M ile ilk testinin ardından mutlu

Son Haberler

Vettel, Ferrari otomobil koleksiyonunu satıyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari otomobil koleksiyonunu satıyor!

Madrid, F1 ve MotoGP için yeni bir pist inşa edecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Madrid, F1 ve MotoGP için yeni bir pist inşa edecek

Lammers: ‘Abu Dhabi GP, yanlış bir imaj yarattı’
F1 Formula 1 / Son dakika

Lammers: ‘Abu Dhabi GP, yanlış bir imaj yarattı’

Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri
F1 Formula 1 / Son dakika

Galeri: MCL35M'in Silverstone'daki ilk pist üstü görüntüleri

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.