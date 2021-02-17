Vettel, Ferrari otomobil koleksiyonunu satıyor!

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, hem otomobil hem de bisiklet koleksiyonu yapmayı seven isimlerden bir tanesi. Son yıllarda bu yönde çok fazla çaba harcadığı biliniyor.

Vettel'in koleksiyonunda hem geçmişe dair ikonik otomobiller, hem de günümüze dair pek çok otomobil yer alıyor. Ancak geçen yılın sonunda Ferrari'den ayrılan Vettel, sekiz otomobilini satılığa çıkardı.

Alman pilotun satılığa çıkardığı otomobillerin büyük çoğunluğunu Ferrari araçları oluşturuyor.

Tom Hartley Jnr'ın haberine göre Vettel, 2016 model Ferrari LaFerrari, 2004 Ferrari Enzo, 1996 Ferrari F50, 2016 F12tdf, ve 2015 Ferrari 458 Speciable otomobillerini satılığa çıkardı.

Her biri oldukça değerli olan bu otomobillerle ilgili çeşitli bilgiler de paylaşıldı.

Vettel'in LaFerrari'si sadece 490 kilometredeyken, Enzo'nun kilometresi 1.790. Satılığa çıkarılan en eski araç olan F50, toplamda 6.940 kilometrede. F12tdf 1200, 458 Speciale ise 3000 kilometrede.

Vettel Ferrari otomobillerine ek olarak 2009 Mercedes-Benz SL65 AMG 'Black Series', 2010 Mercedes-Benz SLS AMG Gullwing ve 2002 BMW Z8 Roaster otomobillerini de satılığa çıkardı.

Hartley'e göre tüm bu araçlar İsviçre'de bulunuyor ve hepsinin kaydı var.

Artık Aston Martin ile yarışacak Vettel'in bu pahalı otomobilleri neden sattığı bilinmiyor.