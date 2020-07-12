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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari, olmasını istediğimiz yerde değil"

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Vettel: "Ferrari, olmasını istediğimiz yerde değil"
Ekleyen:
, Editör
12 Tem 2020 07:50

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, onuncu sırada kaldığı sıralama turlarının ardından İtalyan ekibin olması gereken yerde olmadığını belirtti.

Sebastian Vettel, sıralama turlarında son bölüme kalsa da, Ferrari ile öndeki takımlarla aynı tempoda gidemedi.

Hatta Ferrari, McLaren ve Renault pilotları seviyesinde bile değildi.

Vettel şöyle dedi: "Daha fazlasını umuyor olsak da, sıralama turlarının pazar gününe ertelenmemesine sevindim."

"Sanırım yapabileceğimiz her şeyi yaptık ama maalesef lastikleri, özellikle de ön tarafları çalışma aralığına getirmemiz çok fazla vakit aldı."

"Ön lastikleri çok fazla kilitliyordum ve düzlüklerde çok fazla kızaklıyordum."

"Üçüncü bölümdeki son turda her şeyi riske atmaya çalıştım, ama aracı sekizinci virajda kaybettim ve gelişmeyi başaramadım."

"En azından bu koşullarla karşı karşıya olacağımız bir sonraki sefer için iyi bir ders oldu."

"Tahminler yarın için kuru hava gösteriyor, yani farklı olacak. Yarış tempomuz biraz daha iyi görünüyor, ama henüz olmak istediğimiz yerde değiliz."

Charles Leclerc de Ferrari'nin yeterince hızlı olmadığını kabul ediyor.

"Maalesef yeterince hızlı değildik. Öndeki araçlarla olan boşluğa baktığımda oldukça şaşırdım."

"Kesinlikle yapılması gereken işler var. Denge açısından aracımız kuru ve ıslak zeminde çok benzer, sürmesi iyi."

"Ama evet, çözmemiz gereken bazı problemlerimiz var ve ayrıca bu koşullarda, kendi sürüşüm üzerinde de çalışmam gerekiyor."

"Ne yazık ki ikinci bölümde, ikinci lastik setine geçince yağmur yağdı ve turu geliştiremedik, ki bu üzüntü verici."

"Dün yarış için agresif ayarlar seçtim ve bu da sürüşümü yağmurda daha öngörülemez hale getirdi. Bu yüzden bugün bunun bedelini ödedik. Ancak yarın için doğru seçimi yaptığımıza eminim ve bundan faydalanacağımızı düşünüyorum."

 
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Editör Kemal Şengül

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