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Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari kariyerini "itibar" ile tamamlamak istiyor

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Vettel, Ferrari kariyerini "itibar" ile tamamlamak istiyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

İtalyan takım ile son sezonunun "pek de kolay" olmadığını söyleyen Sebastian Vettel, Ferrari ile Formula 1'de olan kariyerini "itibarlı" bir şekilde tamamlamak istediğini söyledi.

Dört kez F1 dünya şampiyonu Vettel, Ferrari ile sezonda kalan son altı yarışa çıktıktan sonra, takımın kendisi ile kontrat uzatmama kararı almasından sonra, takımdan ayrılacak. Vettel, 2021'de Aston Martin adını alacak olan Racing Point'e geçiş yapacak. 

Vettel, sezon boyunca takım arkadaşı Charles Leclerc'in performansına cevap veremedi ve an itibariyle sürücüler sıralamasında 13. sırada yer alırken, Leclerc'in üçte biri kadar puan topladı (63-17).

Vettel, Leclerc'i "çok iyi bir iş yapma" konusunda ve "düzenli olarak araçtan maksimumu alma" konusunda övdü, buna ek olarak 2020 boyunca yaşadığı sorunlarının artmasından bahsetti. o

Alman pilot şunları söyledi: "Benim açımdan, bana göre çok zor bir seneydi, çok farklı durumlara atıldık."

"Büyük ihtimalle en sorunsuz senemi geçirmiyorum, elimden geleni yapmaya çalışsam da en kolay durumun içerisinde değilim. Ancak gelişmek ve buna çalışmak için elimden gelenin tamamını vermeye çalışacağım, sene sonunda da olabileceğimi bildiğim yerde olmaya çalışacağım."

Sebastian Vettel, Ferrari walks the track with his team

Sebastian Vettel, Ferrari walks the track with his team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari walks the track with his team

Sebastian Vettel, Ferrari walks the track with his team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel aynı zamanda, kendisinin Ferrari ile devam etmeyeceğinin sezon başlamadan önce belli olmasının işleri daha kolaylaştırmadığını söyledi. 

"Tabii ki de bu seneki aracı sürmek ikimiz için de kolay değil."

"Charles'ın da katıldığı tüm toplantılara katılıyorum, fikirlerimizi de paylaşıyoruz. Tabii ki de her zaman kolay değil."

"Ancak bence sezona girerken takımdan ayrılacağınızı bilmek çok farklı bir aşk hikayesi ortaya çıkartıyor."

"Buna rağmen benim tarafımda ilerleyen çabanın tamamına saygı duyuyorum ve karşılık olarak da maksimumumu vermeye hazırım."

"Şu anda bulunduğumuz durum nedeniyle en kolay seneyi geçirmiyoruz. Yarışlar da pek istediğimiz gibi gitmedi."

"Bazen böyle şeyler olur, ben de kendimi olabildiğince zorluyorum ve elimizde olan yeni pistleri dört gözle bekliyorum, yaklaşan yarışlara daha iyi hazırlanmaya ve her şeyi bir araya getirmeye çalışıyorum."

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Vettel, 2015 yılında Ferrari'ye, 2000'li yılların başında Scuderia ile beş dünya şampiyonluğu kazanan kahramanı Michael Schumacher'in başarılarını elde etme amacıyla katılmıştı. 

Dört kez dünya şampiyonu pilot, Ferrari adına yarışmanın "büyük bir ayrıcalık" olduğunu ve her ne kadar Aston Martin ile olan geleceğinden heyecan duysa da, Maranello ile olan ilişkisini itibarlı şekilde tamamlamak istediğini söyledi. 

"Her şey biter, bu yüzden gelecek sene hayatımda başlayacak olan yeni deneyim için çok heyecanlıyım ve sabırsızım."

"Ancak bu yeni deneyime başlamadan önce, dediğim gibi, buradaki deneyimimi itibarlı şekilde tamamlamak istiyorum ve ortaya koyabileceğim başarıları elde ederek tamamlamak istiyorum, bu zorlukları aşıp daha sonrasında yeni deneyime hazır olmak istiyorum."

"Sanırım ben, her şeyin sonunda inanılmaz duygusal olan ve gözleri dolan o adam değilim. Sanırım işlerin sonuna geldiğini bildiğimden dolayı daha gerçekçi biriyim."

"Daha önce de dediğim gibi, takımdaki durum, takımın nereye gittiği, nerede olduğu bir sene öncekine veya iki sene öncekine göre çok daha farklı."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

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