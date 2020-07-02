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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari kalmam için teklif dahi yapmadı"

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Vettel: "Ferrari kalmam için teklif dahi yapmadı"
Ekleyen:
2 Tem 2020 15:31

Sene sonunda Ferrari'den ayrılacak olan Sebastian Vettel, takım patronu Mattia Binotto'nun kendisini telefonla arayıp devam etmeyi düşünmediklerini söylemesi karşısında şaşırdığını söyledi.

Vettel'in Ferrari'den ayrılacağı resmi olarak duyurulmadan önce, Ferrari'nin Vettel'e 12 milyon dolar civarında maaş teklif ettiği ve Vettel'in bunu reddettiği iddia edilmişti. Kış testlerinden sonra ilk defa bu konu hakkında konuşan Vettel, Ferrari ile arasında devam etmeye dair herhangi bir görüşme olmadığını söyledi.

Vettel, "Açıkçası Mattia beni arayıp takımın devam etme niyeti olmadığını söylediğinde şaşırdım. Bu yüzden hiç görüşme olmadı. Masada bir teklif yoktu. Bu açıdan uzlaşamadığımız bir konu da yoktu." dedi.

Vettel'in Ferrari ile ayrılacağının netleşmesinin ardından önünde çok fazla seçenek bulunmuyor. Gelecek sene seçenekleri hakkında Vettel, "Şu an için hiçbir görüşme yok. Gelecek için kendim adıma doğru kararı vermek istiyorum. Çok rekabetçi bir yapıya sahibim. Bu sporda çok şey başardım ve daha fazlasını başarmaya motive olmuş durumdayım."

"Bunu başarabilmek için doğru pakete, doğru insanlara ihtiyacım var. Şu an için bunu istiyorum. Doğru fırsatlar çıkarsa, onu kabul ederim. Ancak doğru fırsatlara sahip olmayacaksam, o zaman muhtemelen başka bir şey yaparım." cevabını verdi.

Bazıları Vettel'in bir sene ara verip sonrasında dönebileceğini iddia ediyor. Bu konuda Vettel, "Bilmiyorum. Doğru olduğunu düşündüğüm fırsat olursa, o zaman devam ederim. Daha verilecek çok şeyim olduğunu düşünüyorum. Böyle bir fırsat olmazsa, her şey bir araya gelmezse, o zaman dediğim gibi başka bir şey yapmanın zamanı gelmiş olabilir. Bana göre kapıyı kapatmaya hazırsanız, o zaman o kapıyı kapatabilmelisiniz. Kapıyı bir kapatıp bir açmamalısınız."

"Bu açıdan aldığınız kararın farkında olmalısınız. Bu yüzden bu konuda acele etmiyorum. Sezonun başladığını görmek güzel. Gelecek haftalar ve aylar bu konuya daha netlik kazandıracak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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