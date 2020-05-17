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Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari ile şampiyonluk kazanamayan 86. pilot oldu

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Vettel, Ferrari ile şampiyonluk kazanamayan 86. pilot oldu
Ekleyen:
, Editör
17 May 2020 06:00

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, İtalyan ekiple yarışan ancak şampiyon olamayan 100. farklı pilot oldu.

Sebastian Vettel, geçen hafta Ferrari ile sezon sonunda yollarını ayıracağını doğruladı ancak hangi takıma gideceğini ya da ne yapacağını açıklamadı.

Alman pilot, 2015 yılında katıldığı Ferrari ile üç kez şampiyonada ilk üçte yer alsa da hiç şampiyon olmayı başaramadı.

Ferrari ile 101 yarışa çıkan Vettel, 14 galibiyet, 12 pole pozisyonu, 14 en hızlı tur ve 54 podyum alırken, 1.367 de puan topladı.

Vettel şu anda Ferrari tarihinin en çok podyuma çıkan ikinci pilotu konumunda yer alıyor.

Ayrıca en çok galibiyet alan üçüncü , en çok pole pozisyonu alan beşinci ve en çok en hızlı tur kaydeden dördüncü pilotu konumunda yer alıyor.

Tarih boyunca 95 farklı pilot Ferrari tulumlarını giydi ancak sadece dokuz tanesi şampiyon olabildi; Alberto Ascari (1952 ve 1953), Juan-Manuel Fangio (1956), Mike Hawthorne (1958), Phil Hill (1961), John Surees (1964), Niki Lauda (1975 ve 1977), Jody Scheckter (1979), Michael Schumacher (2000'den 2004'e kadar) ve Kimi Raikkonen (2007).

Bu dikuz sim 15 şampiyonluk kazandı. Ancak bunların 9 tanesi 1980 önceki 30 yıllık dönemde gelirken, 1980'den bu yana 40 yıllık dönemde sadece altı şampiyonluk alabildiler ve bu altı şampiyonluğun beşini Schumacher, bir tanesini Raikkonen aldı.

2007'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Raikkonen, Ferrari'nin son şampiyonu konumunda yer almaya devam ediyor.

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Editör Kemal Şengül

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