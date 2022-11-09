Vettel: "Ferrari ile kaçan şampiyonluklar beni yıprattı"

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Alman pilot, 2019'un başında 32 yaşındaydı fakat bu onun kariyeri için bir tür değişim sezonu oldu çünkü yeni bir takım arkadaşına sahipti.

2019 sezonunda Kimi Raikkonen'in yerini 21 yaşındaki Charles Leclerc aldı ve taraftarlar da dahil olmak üzere büyük bir kesim, Monakolu sürücüye "Ferrari'nin geleceği" gözüyle bakıyordu.

Buna paralel şekilde Vettel, o yılı takım arkadaşının gerisinde tamamladı ve ikilinin yıl içerisinde zaman zaman gerilim yaşadığı görüldü.

Fakat Vettel'i etkileyen şeylerin başında Lewis Hamilton ile giriştiği şampiyonluk mücadeleleri geliyor. Özellikle 2018 Almanya GP'deki hata, Vettel'in yıllardır eleştirilmesine neden oluyor.

Vettel, bu iki zor yılın ardından emekli olmayı düşündüğünü kabul ediyor.

Vettel, Der Spiegel'e verdiği demeçte Leclerc'in takımdaki ilk yılında kendisini nasıl geçebildiği sorusuna, "O, hayal kırıklıklarından arınmıştı. Direksiyona geçti ve hemen gaza bastı. Omuzlarında çok fazla yük yoktu."

Sebastian Vettel, Aston Martin, on the grid Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ben ilk Formula 1 sezonlarımda nasılsam, o da o şekilde sürdü."

"Ondan önce Ferrari ile iki yıl boyunca şampiyonluğu kazanmaya çalıştım ve bu da bana doğrudan anlayamadığım bir şey yaptı."

"İki yıl boyunca psikolojik de dahil olmak üzere çok fazla çaba ve enerji harcadım fakat sonunda elimde hiçbir şey yoktu. O zaman hâlâ bir şeyler yapıp yapamayacağımız konusunda şüphelerim oluştu."

"2020'de Ferrari ile sözleşmemin sonuna geliyordum ve emekli olmayı düşündüm. Fakat kendimle alakalı cevap bekleyen sorularım, Formula 1'de bitmemiş işlerim vardı."

"Kendime 'Hâlâ Formula 1'de üst seviyede yarışabilecek kapasitede miyim?' diye sordum."

"Aston Martin'e katılmanın bir hata olduğunu düşünmüyorum. Tüm sorulara cevap bulmak için o iki yıla ihtiyacım vardı."

"Şu anda neler yapabileceğimi gösterecek bir aracım olmaması, spordan emekli olmama katkıda bulundu." cevabını verdi.