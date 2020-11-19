Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, kötü geçen yarışların ardından Ferrari ile karşılıklı olarak birbirlerinden soğuduklarını söyledi.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2020 Formula 1 sezonunun ardından İtalyan ekibe veda edecek ve Aston Martin'e geçecek.

Alman pilot, İtalyan ekiple ilk yıllarında iyi bir performans ortaya koysa, da son yıllarda yaptığı hatalarla gündeme geldi ve beklentilerin altında kaldı.

Bundan ötürü Ferrari, sezon başında Vettel'e kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceğini bildirdi.

Türkiye GP'de, yağmur altında bu yılki ilk podyumunu alan Vettel, kendisinden şüphe etmeye başladığını kabul etti.

Die Zeit'e konuşan Vettel, Ferrari ile birbirlerinden soğuduklarını da söyledi.

Alman pilot, "Sezon zordu, uzun süre başarılı olamadığım için kendimden şüphe etmeye başladım."

"Önceden çıkardığım yarışlara bakmaya gerek yok, Nurburgring yeterli bir yarış. Kendi ülkemde başarısız bir yarış çıkardım ve çok üzüldüm."

Sebastian Vettel, Ferrari, congratulates Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, after winning his 7th championship

Sebastian Vettel, Ferrari, congratulates Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, after winning his 7th championship

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari, on the grid

Sebastian Vettel, Ferrari, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Takımla da zor bir durum var. Birbirimizden soğuduk, eski aşk artık yok. Ama hâlâ kalan yarışlardan çok şey bekliyorum."

"Sanırım Aston Martin ile yeni bir projeye başlamak pek çok olasılık ortaya çıkarıyor. Çabucak başarılı olamayacağız, ancak eminim ki tamamen farklı bir ruh hali ve ekibin ilerlemesine yardımcı olmak için yeni hedefler olacak." dedi.

Vettel, 40 yaşından sonra F1'de olmayacağını söyledi.

"Ben zaten 33 yaşındayım ve 40 yaşında burada olmak istemiyorum. Durumu gerçekçi olarak değerlendirirseniz, Formula 1'de üç ila yedi yılım kaldı."

 

Hamilton, İngiltere'deki en etkili siyahi seçildi

Önceki haber

Hamilton, İngiltere'deki en etkili siyahi seçildi

Sonraki haber

Mercedes, Bottas'ın Wuhan'la ilgili sözleri nedeniyle Çinliler'den özür diledi

Mercedes, Bottas'ın Wuhan'la ilgili sözleri nedeniyle Çinliler'den özür diledi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar Sebastian Vettel
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Racing Point, artık neden Pembe Mercedes değil?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Racing Point, artık neden Pembe Mercedes değil?

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"

Türkiye'de kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Türkiye'de kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Verstappen, Moğolistan Hükümeti'nden hâlâ özür dilemedi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Moğolistan Hükümeti'nden hâlâ özür dilemedi

Button, Formula 1'den erken emekli olduğu için pişman
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button, Formula 1'den erken emekli olduğu için pişman

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"

Ricciardo: "Renault, üçüncülük mücadelesinin dışına düştü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault, üçüncülük mücadelesinin dışına düştü"

Son Haberler

Permane: "Alonso'nun hızı ve adapte olabilme yeteneği inanılmaz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Permane: "Alonso'nun hızı ve adapte olabilme yeteneği inanılmaz"

Mercedes, Bottas'ın Wuhan'la ilgili sözleri nedeniyle Çinliler'den özür diledi
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Bottas'ın Wuhan'la ilgili sözleri nedeniyle Çinliler'den özür diledi

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"

Hamilton, İngiltere'deki en etkili siyahi seçildi
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, İngiltere'deki en etkili siyahi seçildi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Racing Point, artık neden Pembe Mercedes değil?

15s
2
Formula 1

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"

1s
3
Formula 1

Türkiye'de kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

19s
4
Formula 1

Verstappen, Moğolistan Hükümeti'nden hâlâ özür dilemedi

14s
5
Formula 1

Button, Formula 1'den erken emekli olduğu için pişman

15s

Son Haberler

Permane: "Alonso'nun hızı ve adapte olabilme yeteneği inanılmaz"
F1

Permane: "Alonso'nun hızı ve adapte olabilme yeteneği inanılmaz"

Mercedes, Bottas'ın Wuhan'la ilgili sözleri nedeniyle Çinliler'den özür diledi
F1

Mercedes, Bottas'ın Wuhan'la ilgili sözleri nedeniyle Çinliler'den özür diledi

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"
F1

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"

Hamilton, İngiltere'deki en etkili siyahi seçildi
F1

Hamilton, İngiltere'deki en etkili siyahi seçildi

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir
F1

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir

Son Videolar

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu 03:52
Formula 1
17 Kas 2020

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi? 16:34
Formula 1
17 Kas 2020

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi?

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
14 Kas 2020

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
14 Kas 2020

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
13 Kas 2020

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.