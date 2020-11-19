Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2020 Formula 1 sezonunun ardından İtalyan ekibe veda edecek ve Aston Martin'e geçecek.

Alman pilot, İtalyan ekiple ilk yıllarında iyi bir performans ortaya koysa, da son yıllarda yaptığı hatalarla gündeme geldi ve beklentilerin altında kaldı.

Bundan ötürü Ferrari, sezon başında Vettel'e kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceğini bildirdi.

Türkiye GP'de, yağmur altında bu yılki ilk podyumunu alan Vettel, kendisinden şüphe etmeye başladığını kabul etti.

Die Zeit'e konuşan Vettel, Ferrari ile birbirlerinden soğuduklarını da söyledi.

Alman pilot, "Sezon zordu, uzun süre başarılı olamadığım için kendimden şüphe etmeye başladım."

"Önceden çıkardığım yarışlara bakmaya gerek yok, Nurburgring yeterli bir yarış. Kendi ülkemde başarısız bir yarış çıkardım ve çok üzüldüm."

Sebastian Vettel, Ferrari, congratulates Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, after winning his 7th championship Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari, on the grid Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Takımla da zor bir durum var. Birbirimizden soğuduk, eski aşk artık yok. Ama hâlâ kalan yarışlardan çok şey bekliyorum."

"Sanırım Aston Martin ile yeni bir projeye başlamak pek çok olasılık ortaya çıkarıyor. Çabucak başarılı olamayacağız, ancak eminim ki tamamen farklı bir ruh hali ve ekibin ilerlemesine yardımcı olmak için yeni hedefler olacak." dedi.

Vettel, 40 yaşından sonra F1'de olmayacağını söyledi.

"Ben zaten 33 yaşındayım ve 40 yaşında burada olmak istemiyorum. Durumu gerçekçi olarak değerlendirirseniz, Formula 1'de üç ila yedi yılım kaldı."