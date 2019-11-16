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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Vettel, Ferrari için zor bir yarış bekliyor

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Vettel, Ferrari için zor bir yarış bekliyor
Ekleyen:
, Editör
16 Kas 2019 19:41

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, özellikle lastik yönetiminde diğer takımlar kadar güçlü olmadıklarını ve bu yüzden yarışın zor geçmesini beklediğini söyledi.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, son bölümdeki ilk denemelerin ardından 0.008 saniye geride ikinci sırada yer alıyordu.

Ancak ikinci denemesinde Max Verstappen derecesini geliştirdi fakat Vettel derecesini geliştirmeyi başaramadı.

Sonuç olarak Alman pilot yarışa ikinci sıradan başlayacak.

Vettel, seans sonrası verdiği demeçte, kaydettikleri gelişimden memnun olduğunu ancak zor bir yarış beklediğini söyledi.

"İlk denememde, son virajın çıkışında biraz yalpaladım. Ama Max son denemesinde derecesini geliştirdi ve bu yüzden sonuç adil. Pole pozisyonunda olmayı hak etti."

"Şimdi ilk çizgide olduğum için mutluyum. Yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz. Araç iyiydi, sıralama turlarında daha iyi bir performans sergiledi, ki hedefimiz buydu."

"Gelişmeyi başardık ve bu momentumu yarın yarışta korumamızı umuyorum."

"Yarışa gelirsek, zor bir yarış bizi bekliyor. Hem Red Bull hem de Mercedes, lastik yönetiminde biraz daha güçlü görünüyorlar. Ancak hızlı bir aracımız var ve yarışın neler getireceğini göreceğiz."

"Temkinli bir iyimserlikle bunun iyi bir yarış olacağını umuyorum."

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Alt-etkinlik Q1
Editör Kemal Şengül

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