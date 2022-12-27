Vettel: "Ferrari için yarışırken Mercedes'le görüştüm"
Sebastian Vettel, Ferrari ile yarıştığı dönemde Mercedes'le görüşmelerde bulunduğunu kabul ediyor.
Sebastian Vettel, 2022 sezonunun ardından Formula 1 kariyerine son noktayı koyarken, geride kalan süreçte BMW, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari ve Aston Martin için yarıştı.
En başarılı dönemini hiç şüphesiz dört şampiyonluk aldığı Red Bull'da geçirdi ve ardından Ferrari'nin yolunu tuttu. Burada 2017 ve 2018 gibi galibiyetler aldığı hatta şampiyonluk çekişmesine girdiği yıllar oldu.
Bu süreçte adı dönem dönem Mercedes ile anılsa da Vettel, Ferrari'den ayrılmamayı seçti.
Zorlu geçen birkaç sezonun ardından İtalyan ekiple 2020 sezonunun ardından yollarını ayırdı ve kariyerine Aston Martin'de son noktayı koydu.
Beyond The Grid podcast'ine konuk olan Vettel, Ferrari'de yarışırken Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olarak Mercedes'e geçmek için Niki Lauda ile konuştuğunu ancak bu görüşmelerin çok ileri gitmediğini belirtti.
Vettel, "Bu konuyu, Ferrari'de yarıştığım dönemin tam ortasında Niki Lauda ile konuşma fırsatım oldu."
"Açıkçası bu onlar için pek de ilgi çekici bir şey değildi. Sonuçta Mercedes'te Lewis bir numaraydı ve ikimizi de takımda görmek isteyeceklerinden emin değilim."
"Ben de kendimi Ferrari'ye adadığım için özellikle ayrılmak istemiyordum."
"Lewis'in takım arkadaşı olmak kolay değil, onunla aynı araçta olmayı çok isterdim ama o sırada Ferrari ile şampiyonluğu kazanmaya çalışıyordum ve takım değiştirmek istemedim."
"Sonuç olarak olmadı." dedi.
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Vettel, Lewis Hamilton ile olan ilişkisi için dönüm noktası olarak 2017 Bakü'de yaşanan olayı işaret etti.
Vettel, "Son zamanlarda Lewis ile iyi anlaşıyoruz."
"İlişkimizdeki dönüm noktası 2017 Bakü yarışıydı. Orada artık 'yanlış anlaşılma' olarak adlandırabileceğimiz bir olay yaşadık."
"Orada Lewis'in bana 'fren testi' yaptığını düşündüm. Bir şeylerin istediğim gibi gitmediği anlardan biriydi..."
"Hayal kırıklığına uğramıştım ve duygularımı kontrol edemiyordum. Bu olay bizi birbirimizden daha da uzaklaştırabilirdi ancak tam tersi oldu. Bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı."
"Kısa süre sonra sportmenliğe aykırı davrandığımı kabul ettim, konuştuk ve o zamandan beri daha yakınız." dedi.
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