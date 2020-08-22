Vettel: "Ferrari için elimden geleni yapmaya devam edeceğim"

Sebastian Vettel, sezon sonunda Ferrari'ye veda edecek ve bu yıl şimdiye kadar beklenen performansı sergileyemedi.

Alman pilot şimdiye kadar bazı şanssızlıklar yaşadı ve kendisi de bazı sürüş hataları yaptı.

Sky Almanya'ya konuşan Vettel, "Zaman zaman birbirimizle aynı fikirde olmamanın oldukça normal olduğunu düşünüyorum. Geride kalan tüm bu yıllarda bana çok fazla şey veren tüm bu insanları desteklemeye devam ediyorum. Bunu değiştirmeyeceğim."

"Şimdiye kadar her şeyin doğru gitmediğini kesin olarak söyleyebiliriz. Ama bu, muhtemelen her iki taraf içinde söylenebilecek bir şey."

"Tabii ki en iyi durum değil. Ama sonunda takımla, -yani- aracım üzerinde çalışan insanlarla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyorum." dedi.

Sezon boyunca en iyi sonucu altıncılık olan Vettel, hâlâ gelişim göstermeyi umuyor.

“Aracı hızlandırabilmek için yapabileceğimiz çok fazla şey var. Eğer bunlar da işe yaramazsa, aracı olabildiğince kendi kişisel isteklerime göre ayarlamaya çalışacağız."

"Şimdiye kadar buna sahip olamadım. Ya da bunu daha başaramadım. Pek çok kez denedim ve araçla çok savaştım, ancak en azından şu ana kadar işe yaramadı."

Vettel, motor tarafındaki durumun da kendilerine yardımcı olmadığını söyledi.

"Hayır ve bunu telafi etmek zor olacak. Kurallar bunlar. Daha fazla sürpriz olmasını beklemiyorum."

Ayrıca Vettel, bu yıl motor cezaları almayı da bekliyor.

"Maalesef motorlarımızdan biri, İngiltere'de hasar aldı. Beni etkileyip etkilemeyeceği, sezon sonuna kadar kaç yarış daha olacağına bağlı. O motorla cuma günleri bile çalışmak mümkün değil."