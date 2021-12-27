Vettel: "Ferrari harika bir marka, kimseye 'oraya gitme' tavsiyesinde bulunmam"

Sebastian Vettel, küçüklüğünden itibaren büyük bir Michael Schumacher taraftarıydı ve yedi kez dünya şampiyonu, özellikle Formula 1 kariyerinin ilk yıllarında Vettel'e sık sık tavsiyelerde bulunuyordu.

Bu yıl efsane pilotun oğlu Mick, Formula 1'e girdi ve bu kez Vettel, genç Schumacher'e tavsiyelerde bulunuyor. İkili sık sık yarış hafta sonlarında birlikte sohbet ederken görülüyor.

F1-Insider.com'la yaptığı röportajda Vettel, sözlerine Alman pilota karşı bir sorumluluk hissedip hissetmediğini yorumlayarak başladı: "Pek sayılmaz."

"Elbette Michael aracılığıyla aramızda bir bağ var ama Mick gerçekten çok iyi bir aileden geliyor. Artık kendi yolunu çizmeye hazır olan, çok mantıklı ve iyi karakterli bir genç adam. Durumu çok iyi yönetiyor. İşe olan yaklaşımı bana babasını hatırlatıyor."

"Önümüzdeki yıl, yeteneklerini daha fazla gösterebileceği bir araca sahip olmasını diliyorum. Fakat sorumluluk hissettiğim birinden ziyade, benim arkadaşım gibi. Her zaman arkadaşlarınızın yanında olursunuz."

"Bu yüzden Mick'e karşı rekabetçi düşünceler içerisinde değilim ve deneyimlerimi ona aktarmaktan mutluluk duyuyorum. Ben avantaja sahip olmak ve oyun oynamak için her şeyi paranoyak bir şekilde tartan bir adam değilim."

"Bazı şeyleri takım arkadaşınızdan saklamak bile bana mantıklı gelmiyor. Takım olarak ilerlemek istediğimiz için, büyük resmi görmeyi tercih ediyorum. Günümüzde zaten veriler aracılığıyla her şeyi şeffaf bir şekilde görebiliyorsunuz."

Vettel, 2015'te Ferrari'ye katılmıştı ve İtalyan ekiple geçirdiği zorlu yılların ardından 2020 sonunda takımdan ayrıldı.

Mick'e bir gün Ferrari'ye katılmasını tavsiye edip etmeyeceği sorusuna Vettel, "Evet, elbette. Orada büyük bir başarı elde edemesem bile güzel yıllarım oldu."

"Bu, her zaman özel bir marka olarak kalacak ve benim için bir şeyler iyi gitmedi diye onlara karşı böyle bir tavsiyede bulunacak değilim."

"İnsanlar geçmişe baktığında her zaman bardağın yarısını boş olarak görme eğiliminde oluyorlar. Fakat ben, bardağın yarı dolu tarafını görüyorum ve pozitif şeyler, negatiflerden daha ağır basıyor." dedi.

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images