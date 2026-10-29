Formula 1 Amerika GP

Vettel, Ferrari dönemini anlattı: “Eğlenceli değildi, başarısız olma korkusu vardı”

Sebastian Vettel, Ferrari'de geçirdiği altı yılı değerlendirdi. Alman pilot, takımda baskının ve başarısızlık korkusunun çok yüksek olduğunu söylerken garajda İtalyan müzikleri çalınması için hoparlör aldığını da açıkladı.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 11:20

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Sebastian Vettel

Fotoğraf: Eric Le Galliot

Sebastian Vettel'in Ferrari kariyeri, Formula 1 tarihinin en büyük tamamlanmamış hikâyelerinden biri olarak kaldı. 2015'te İtalyan ekibine katılan dört kez dünya şampiyonu, altı sezon boyunca İtalyan ekiple yarıştı fakat Ferrari'yi yeniden zirveye taşıyamadı.

Alman pilot, Ferrari ile iki kez dünya şampiyonasını ikinci, bir kez de üçüncü sırada tamamladı. Takımla toplam 14 yarış kazanan Vettel, Ferrari tarihinde en çok galibiyet alan pilotlar arasında Michael Schumacher ve Niki Lauda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Vettel, Alman televizyon kanalı ARD'de yayımlanan Being Sebastian Vettel belgeselinde Ferrari dönemine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. F1-Insider'ın aktardığı sözlerinde Vettel, takımın atmosferinden 2020'de yaşadığı ayrılığa kadar birçok konuyu anlattı.

İlk üç sırayı alan Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, pole adamı Sebastian Vettel, Ferrari ve Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton

Ferrari garajına İtalyan müzikleri getirmek istedi

Vettel'e göre Ferrari'de eksik olan şeylerden biri, yoğun baskı altında kaybolan eğlence duygusuydu.

Alman pilot, takım içindeki bir toplantıda bu konuyu gündeme getirdiğini belirterek şunları söyledi: "Onlara 'Yaptığımız işe ve sizin yaptıklarınıza büyük saygı duyuyorum. Ancak geldiğim yerle karşılaştırdığımda, burada bir şeyin eksik olduğunu düşünüyorum: Eğlence' dedim."

Vettel, bu düşüncesini hayata geçirmek için garajda İtalyan müzikleri çalınmasını sağlayacak bir hoparlör satın aldı. Ancak bu fikir başlangıçta herkes tarafından benimsenmedi.

Vettel, "Hâlâ duruyor mu bilmiyorum ama başlangıçta hoparlör kullanmak yasaktı." dedi.

Ferrari'deki atmosferi de değerlendiren Vettel, takım üzerindeki beklentilerin ve baskının zaman zaman işleri zorlaştırdığını söyledi.

"Baskı ve tüm o beklentiler altında başarısız olma korkusu çok büyüktü. Kendime, 'Yarış iyi geçmezse pazartesi günü ne olacak? Herkes üzerime mi gelecek?' diye soruyordum."

"Bir organizasyon olarak fazla tereddütlü ve çekingen davrandık. Bu yüzden fırsatları kaçırdık."

Vettel'in Ferrari kariyeri, 2020 sezonunun ardından sona erdi. İtalyan ekip, Alman pilotun sözleşmesini yenilemeyerek onun yerine Carlos Sainz'ı kadrosuna kattı.

Vettel, bu kararın kendisini nasıl etkilediğini de anlattı: "O anda başarısız olduğum için sözleşmemin yenilenmediğini fark ettim. Uzun süre kendimi suçladım."

Vettel, Ferrari'de geçirdiği altı sezonda şampiyonluk hedefini gerçekleştiremedi. Buna rağmen 14 galibiyetle takımın tarihindeki en başarılı pilotlardan biri olmayı başardı.

Sebastian Vettel, Ferrari F2002

Fotoğraf: Eric Le Galliot

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- Motorsport.com Ekibi

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