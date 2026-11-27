Formula 1 Katar GP
Vettel: "Ferrari, değişikliğe cesaret edemeyen bir takım"
Sebastian Vettel, Ferrari'deki döneminde takımın değişiklik yapma konusunda yeterince cesur davranamadığını söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 27 Kas 2026 12:10
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Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Maranello'da toplam altı sezon geçirdi.
Vettel, Ferrari'de geçirdiği dönemde 14 Grand Prix zaferi ve 12 pole pozisyonu elde etti ancak şampiyonluğa ulaşamadı. Turbo-hibrit dönemin ilk yıllarında Mercedes'in üstünlüğü, İtalyan ekibinin aşmakta zorlandığı en büyük engellerden biri oldu.
Berlin'de düzenlenen bir etkinlik sırasında Auto Bild'e verdiği röportajda Maranello'daki dönemini değerlendiren Vettel, takımdan ayrıldıktan sonraki yıllarda Ferrari'nin çalışma düzeniyle ilgili bazı çıkarımlara ulaştığını da anlattı.
Vettel, "Yıllar içinde öğrendiğim şey, Ferrari'nin bu konuda değişiklik yapma cesaretinden biraz yoksun kaldığı."
Frederic Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images
"Her zaman geleceği düşünüyorduk, daha iyisini yapmaya ve o son adımı atmaya fazlasıyla odaklanmıştık. Belirleyici anlarda takım olarak cesaretten yoksunduk."
"Fabrikadaki birçok kişiyle konuştuğumu hatırlıyorum ve artık bunu sürdüremiyorduk. Hepimiz tükenmiştik çünkü giderek daha hızlı çalışıyor, daha fazlasını yapıyor ve daha uzun saatler çalışıyorduk. Ancak verimlilik aynı ölçüde artmıyordu."
"Çok gergindik, rahat değildik, keyif almıyorduk... Takım içinde dayanışma da güven de yoktu." şeklinde konuştu.
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- Motorsport.com Ekibi
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