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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari daha fazla değil, daha iyi çalışmalı"

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Vettel: "Ferrari daha fazla değil, daha iyi çalışmalı"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Eki 2019 15:39

Sebastian Vettel, Mercedes'in Formula 1'deki baskınlığını bitirmek için Ferrari'nin daha çok çalışmak yerine daha iyi çalışması gerektiğini söyledi.

Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın Mercedes'i arka arkaya altıncı kez dünya şampiyonluğuna taşıdığı Japonya GP'nin ardından konuşan Vettel, Ferrari'nin en iyi performansı göstermeye odaklanması gerektiğini söyledi.

Vettel, "Geride olduğumuz herhangi bir şey olduğunu sanmıyorum. Daha iyi çalışmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Adanmış olduğumuzu düşünüyorum, çok çalışıyoruz ancak henüz maksimumuza ulaşmadık." 

"Açıkçası Mercedes son yıllarda daha iyisini yapabileceğimizi bize gösterdi. Bence biz henüz o pozisyonda değiliz." dedi.

Vettel, Ferrari'nin aradaki farkı kapatmaya odaklanması gerektiğini söyledi ve ekledi: "Gelişebileceğimiz yerler var ve bu Meksika'da olmayacak, gelecek yıl olacak."

"Bu yıl ne öğrenirsek öğrenelim, gelecek yıl yeni bir yıl. Sanırım bu araç ve zayıf yönlerimiz hakkında çok şey öğrendik. Onu geliştirdik ama istediğimiz yerde değiliz. Güçlü olan birkaç yarışımız vardı, ancak genel olarak biraz geride olduğumuzu düşünüyorum."

Vettel, Ferrari'nin Mercedes'i yenebilmek için zayıf yönlerini ortadan kaldırması gerektiğini de ekledi.

"Ne yaptıklarınızı göremiyorsunuz, ama bence dışarıdan bakıldığında piste her çıktıklarında mükemmellerdi. Çok tutarlılardı ve çok küçük hatalar yaptılar. Bu kesinlikle onları bu kadar güçlü yapan şeylerin başında geliyor."

"Eğer markalar şampiyonluğunu bitime dört yarış kala kazanıyorsanız, diğerlerinden daha iyi yaptığınız pek çok şey var demektir. Ayrıntılara bakarsak, araçlarının bizden daha iyi olduğunu söyleyebilirsiniz, ama bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak bu bir takım çalışmasıyla ilgili."

"Bence gerekli malzemelerimiz var, bağlılığımız var, gerekli zekâya da sahibiz ama sadece daha iyisini yapmamız gerekiyor."

"Bunlar çok küçük şeyler. Geliştirmemiz gereken tek bir şey değil, pek çok küçük şey var. Her birini geliştirmeliyiz. Bir sonraki adımı atmanın tek yolu bu. Umarım biraz sıkılıyorlardır, neler olacağını göreceğiz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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