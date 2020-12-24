Vettel, Ferrari çalışanlarına "veda" için fotoğraf albümü hazırladı

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2020 sezonunun ardından İtalyan takıma veda etti ve yeni sezonda Aston Martin adına mücadele edecek.

Vettel, geride kalan altı yıllık süreçte takım personeliyle iyi bir ilişkiye sahipti ve takımla bolca vakit geçiriyordu.

Her yılın sonunda takıma teşekkür mektubu yazan Vettel, aynı zamanda takım için özel fotoğraf albümü de hazırlıyordu. O albümde o yıla ait çeşitli fotoğraflar ve açıklamalar yer alıyordu.

Alman pilot, bu konudaki tavrını takımdan ayrılsa bile değiştirmedi ve 2020 sezonunun ardından da tüm takım için özel bir albüm hazırladı.

Ancak bu kez sadece o yıla ait değil, 2015-20 yıllarını kapsayan bir albüm hazırladı. Vettel'in hazırladığı bu albüm, geçtiğimiz günlerde Maranello'daki çalışanlara dağıtıldı.

Soymotor'un haberine göre Vettel, Noel mektubu da yazdı.