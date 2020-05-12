Vettel: "Ferrari'den ayrılmamın sebebi para değil"

2015'te İtalyan takıma katılan 4-kez dünya şampiyonu pilot, Ferrari ile çıktığı 4 sezon boyunca kırmızı tulum ile toplam 14 galibiyet aldı.

Bununla beraber Vettel, Schumacher ve Ascari'nin arkasında, Ferrari ile en çok yarış kazanan üçüncü isim.

Alman pilot resmi açıklamada şunları söyledi: "Scuderia Ferrari ile olan birlikteliğim 2020'nin sonunda sona erecek. Sporda alınabilecek en iyi sonuçları almak için, her iki tarafın da mükemmel bir uyumla çalışması çok önemlidir."

"Takım ve ben, bu sezonun ötesinde beraber çalışma konusunda herhangi bir arzumuz olmadığını fark ettik. Birlikte aldığımız bu ortak kararda finansal konular herhangi bir rol oynamadı. Aldığım kararların içinde bu etki hiçbir zaman beni yönlendirmedi ve hiçbir zaman da öyle olmayacak."

"Geçtiğimiz birkaç ay içinde olan şeyler, çoğumuzun hayattaki gerçek öncelikleri üzerinde düşünmesine yol açtı. Kişinin, hayal gücünü kullanması ve değişen bir duruma karşı yeni bir yaklaşım benimsemesi gerekir."

"Benim ise, geleceğim konusunda benim için hangisinin en iyisinin ne olacağını düşünmem için kenara çekilip her şeyi göz önüne almam gerekiyor."

"Scuderia Ferrari, Formula 1'de çok özel bir yere sahip ve umarım hak ettikleri başarıları yakalarlar. Son olarak, tüm Ferrari ailesine ve tüm dünyadaki "tifosilere", Ferrari'de geçirdiğim seneler sırasında gösterdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. An itibariyle gerçekleştirmem gereken en önemli hedef, Ferrari ile geçirdiğim uzun dönemi, takımda edindiğim güzel ve eğlenceli anların yanına daha fazlasını ekleyerek tamamlamak olacaktır."