Vettel: "Fernando'nun yorumu oldukça saygısızdı"

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Alonso ve Hamilton, Belçika Grand Prix'sinin ilk turunda, Kemmel Düzlüğü'nde yakınlaştılar ve Les Combes Şikanı'nın ilk bölümüne yan yana girdiler. Bu noktada ikili arasında temas yaşandı. Dıştan atak yapan ve dönüşe başladığı anda kör noktasında kalan Alonso'yu görmeyen Hamilton'ın aracı temas sonrası havalandı ve ciddi hasar aldı.

Alonso ise yoluna devam etti ancak İngiliz pilota sinirliydi ve radyodan sinirini açıkça dile getirmişti. Vettel, Alonso'nun radyodaki yorumlarının "saygısızca" olduğunu düşünüyor.

Konu hakkında konuşan 4 kez şampiyon pilot, "Bence bu durumun iki tarafı var. Birincisi, biliyorsun ki bunlar duygusal yorumlar. Nabzın yüksek ve o durumdaysan ilk olarak aracında hasar olabileceği için endişeleniyorsun, yarışın bitmiş olabilir. Fakat radyo konuşmalarının TV'de paylaşabileceğinin farkındayız ve bence Alonso'nun yorumu çok saygısızcaydı."

"Lewis, bu griddeki en adil kişilerden biri ve kasıtlı bir şey yapma düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Bir hata yaptı ve hepimiz hata yapıyoruz. Fernando bile bazen hata yapıyor." dedi.

Belçika GP'nin ilk turunda sadece Alonso-Hamilton ikilisi yakınlaşmadı, Vettel ilee takım arkadaşı Lance Stroll de yakınlaştılar.

Vettel ve Stroll, ilk olarak Fransa GP'nin son turunun son virajında yaşanan olay yüzünden gündeme gelmişti ve Stroll'ün takım arkadaşına karşı sert savunması eleştirilmişti.

Belçika Grand Prix'sinde ise Vettel'in ilk turda Stroll'e yer bırakmaması, Stroll'ün çakıl havuzuna taşarak sıralar kaybetmesine neden oldu ve bu sefer de Vettel'in bu hareketi konuşuldu.

Vettel, yarışın ardından Stroll'le konuşarak konuyu kapadıklarını ve ortada bir gerginlik olmadığını söyledi.

"Evet büyük bir olay değil. Onun biraz taşması üzücü oldu çünkü momentumunu kaybetti, böyle olmasaydı ikimiz de güçlü bir ilk tur geçirecektik."

"Elbette önümde birçok şey oluyordu, havalanan ve geri dönmeye çalışan bir araç verdi ve kendimi iyi bir şekilde konumlandırmaya çalıştım. Bu yüzden onu tam göremedim. Sonrasında da ona pek yer kalmadı. Sonrasında olayı izledim, ufak bir konuştuk ve bitti. Yani bir problem değil."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel, sonrasında, Mick Schumacher'in gelecek yıl gridde olmaması durumunda buna şaşıracağını söyledi ve genç pilot hakkında şu ifadeleri kullandı: "Mick seneye gridde olmazsa şaşırırım. Umarım böyle bir şey yaşanmaz. Dürüst olmam gerekirse, son gelişmeleri bilmiyorum ama bence o bir koltuğu hak ediyor. Bence o, insanların düşündüğünden daha iyi."

"Günümüzde size yeterli zaman verilmiyor gibi hissediyorum. Geçen yıl iyi bir gelişim sağladı ki birçok kişi bunu göremedi çünkü aracı çok kötüydü."

"Bu yıl iyi başlamadı ve sonrasında hızlıca yargılandı. Bence kötü başlangıcın üstesinden geldi ve birkaç güçlü yarış çıkardı. Onun yeteneğini ve hızını gördük. Ancak onun içinde daha fazlası olduğunu biliyorum. Yani bu yüzden, eğer koltuk bulamazsa üzücü olur."