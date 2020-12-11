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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Fernando test yapabiliyorsa herkes yapabilmeli"

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Vettel: "Fernando test yapabiliyorsa herkes yapabilmeli"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sezon sonu genç sürücü testine diğer pilotların da katılabilmesi gerektiğini düşünüyor.

Testin, 2020 sportif kuralları gereğince, sadece genç sürücüler ile yapılması planlanıyordu, fakat katılımcılar hakkındaki son söz FIA'ya aitti.

Renault'nun yaptığı görüşmelerin ardından bu teste, 2020 sezonunda yarışa çıkmamış olan tüm sürücülerin katılabileceği açıklandı. Böylece Alonso, Enstone merkezli ekiple piste çıkabilecek Ayrıca 30 yaşını geçen Sebastian Buemi ve Robert Kubica da testte yer alacak.

Bu, takım değişen Carlos Sainz, Sebastian Vettel ve Daniel Ricciardo gibi isimlerin testte yer alamayacağı anlamına geliyor.

Ferrari karara itiraz etse de, FIA herhangi bir değişiklik yapmamayı tercih etti.

Perşembe bugün Yas Marina'da Vettel'e görüşü soruldu ve Alman pilot, "Benim aldığım bir karar değildi. Eğer Fernando’ya izin veriyorsanız bence herkese vermelisiniz. Yönetim adil bir karar almalıydı ama bu durumda öyle olduğunu düşünmüyorum."

"Eğer öyle olsaydı Carlos ve diğerleri -hatta ben de – test fırsatı yakalayabilirdik."

"Bu kararın arka planında ne var bilmiyorum tam açıklamaya da bakmadım ama yine de biraz anlamsız çünkü test için iznimiz yok." dedi.

Sonrasında Vettel'e bu yılki son yarış öncesinde nasıl hissettiği soruldu ve Alman pilot şöyle yanıt verdi: "Herkes için çok ama çok zor bir yıldı. Az sürede çok yarış vardı. Art arda üç yarış da açıkçası canımızı çıkardı. Biraz yorgun hissetsem de sezonun son yarışı için sabırsızlanıyorum."

"Herkes iyi şeyler yapmak istiyor bu yüzden kolay olmayacak. Elimizden geleni kesinlikle yapacağız ve sonrasında neler olacağını göreceğiz."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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