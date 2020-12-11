Vettel: "Fernando test yapabiliyorsa herkes yapabilmeli"

Renault'nun yaptığı görüşmelerin ardından bu teste, 2020 sezonunda yarışa çıkmamış olan tüm sürücülerin katılabileceği açıklandı. Böylece Alonso, Enstone merkezli ekiple piste çıkabilecek Ayrıca 30 yaşını geçen Sebastian Buemi ve Robert Kubica da testte yer alacak.

Bu, takım değişen Carlos Sainz, Sebastian Vettel ve Daniel Ricciardo gibi isimlerin testte yer alamayacağı anlamına geliyor.

Ferrari karara itiraz etse de, FIA herhangi bir değişiklik yapmamayı tercih etti.

Perşembe bugün Yas Marina'da Vettel'e görüşü soruldu ve Alman pilot, "Benim aldığım bir karar değildi. Eğer Fernando’ya izin veriyorsanız bence herkese vermelisiniz. Yönetim adil bir karar almalıydı ama bu durumda öyle olduğunu düşünmüyorum."

"Eğer öyle olsaydı Carlos ve diğerleri -hatta ben de – test fırsatı yakalayabilirdik."

"Bu kararın arka planında ne var bilmiyorum tam açıklamaya da bakmadım ama yine de biraz anlamsız çünkü test için iznimiz yok." dedi.